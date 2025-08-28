İzmir 'de kronikleşen susuzluk sorunu önce dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Çeşme 'yi etkiledi. Bölgeye su sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU , soruna çare bulamayınca geçen 25 Temmuz'dan itibaren geceleri 7 saat, 31 Temmuz'dan itibaren ise 10 saat su kesintisine başladı. Bunun üzerine devreye giren Devlet Su İşleri ( DSİ ), Karareis Barajı 'nın suyunu, kurduğu iletim hattıyla, bölgenin içme suyu dağıtım şebekesine bağladı. İki haftalık geçiş sürecinin ardından ise geçen pazar gecesinden itibaren su kesintileri sona ererken, bölgenin su sorunu da 2071'e kadar çözüldü. DSİ, Çeşme'yi suya kavuşturan Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesini 1.7 milyar lira yatırımla hayata geçirmişti.

Devletten çözüm hamlesi! Karareis Barajı’nın devreye alınmasıyla Çeşme'de su kesintileri sona erdi (takvim foto arşiv)



İZSU: DSİ SAYESİNDE BİTTİ



İZSU tarafından yapılan açıklamada "DSİ tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2'nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı. Tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos'ta sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlandı. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayarak, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme'de zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır" denildi.

"BU BARAJ YAPILAMSAYDI HALA BU DERDİ ÇEKİYOR OLACAKTIK"



Çeşme'de yaşayan emekli asker Muharrem Kırdı (65), "Yaz boyunca çok sıkıntılı günler geçirdik. Susuzluk nedeniyle tuvaleti kullanamadığımız, bulaşıkları yıkayamadığımız günler oldu. Bu baraj yapılmamış olsaydı, hala su sıkıntısı çekiyor olacaktık. Çeşme'deki su kesintileri devletimiz sayesinde son boldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.