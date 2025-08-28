PODCAST CANLI YAYIN

Devletten çözüm hamlesi! Karareis Barajı’nın devreye alınmasıyla Çeşme'de su kesintileri sona erdi

CHP’li belediyelerin İzmir’deki vatandaşa çektirdiği susuzluk çilesi tüm kente yayılmıştı. Devletin hızlı ve etkili hamleleri sayesinde Çeşme'de su sorunu bitti. DSİ’nin Karareis Barajı’nın suyunu iletim hattına bağlamasıyla su sorunu 2071’e kadar çözüldü, vatandaş rahat bir nefes aldı.

İzmir'de kronikleşen susuzluk sorunu önce dünyaca ünlü tatil merkezlerinden Çeşme'yi etkiledi. Bölgeye su sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU, soruna çare bulamayınca geçen 25 Temmuz'dan itibaren geceleri 7 saat, 31 Temmuz'dan itibaren ise 10 saat su kesintisine başladı. Bunun üzerine devreye giren Devlet Su İşleri (DSİ), Karareis Barajı'nın suyunu, kurduğu iletim hattıyla, bölgenin içme suyu dağıtım şebekesine bağladı. İki haftalık geçiş sürecinin ardından ise geçen pazar gecesinden itibaren su kesintileri sona ererken, bölgenin su sorunu da 2071'e kadar çözüldü. DSİ, Çeşme'yi suya kavuşturan Karareis Barajı ve Salman Barajı Ortak Deposu, İletim Hattı ve Arıtma Tesisi Projesini 1.7 milyar lira yatırımla hayata geçirmişti.

İZSU: DSİ SAYESİNDE BİTTİ

İZSU tarafından yapılan açıklamada "DSİ tarafından devreye alınan Karareis İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde 2'nci aşama performans test işlemlerine başlanması ve tesis çıkış suyu kalitesinin mevzuat kapsamında uygunluğunun teyidi üzerine 23 Ağustos itibarıyla da içme suyu iletim sistemine verilmeye başlanmıştı. Tesisten gelen suyun dezenfeksiyon ve basınç entegrasyon test işlemleri 24 Ağustos'ta sonuçlandırılarak ilçemizin içme suyu dağıtım şubesine verilmeye başlandı. Bu kapsamda 24 Ağustos saat 23.00 itibarıyla su kesintisi yapılmayarak, şebeke sisteminin dengelenmesi sağlanmış ve Çeşme'de zorunlu su kesintisi uygulanması sonlandırılmıştır" denildi.

"BU BARAJ YAPILAMSAYDI HALA BU DERDİ ÇEKİYOR OLACAKTIK"

Çeşme'de yaşayan emekli asker Muharrem Kırdı (65), "Yaz boyunca çok sıkıntılı günler geçirdik. Susuzluk nedeniyle tuvaleti kullanamadığımız, bulaşıkları yıkayamadığımız günler oldu. Bu baraj yapılmamış olsaydı, hala su sıkıntısı çekiyor olacaktık. Çeşme'deki su kesintileri devletimiz sayesinde son boldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Kerem Ünsal ise, "Bu yıl Çeşme'nin turizmde en büyük handikaplarından biri olan su sorununun çözülmesi, bölgemiz için tarihi bir dönüm noktasıdır. Artık misafirlerimizi gönül rahatlığıyla ağırlayabilecek, hizmet kalitemizi kesintisiz şekilde sürdürebileceğiz" görüşünü dile getirdi.

"25 AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLECEKTİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞILIP 9 AĞUSTOS'TA TESLİM EDİLDİ"

AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Pınar Ayyıldız Özen ise "DSİ, protokole göre 25 Ağustos'ta teslim edeceği suyu, gece gündüz çalışıp 9 Ağustos'ta verdi. İZSU'nun kendi borularını test aşamaları vardı. Test aşamaları bittikten sonra su Çeşme'ye verildi. Artık Çeşme'de 2071'e kadar su sorunu olmayacak. Devlet elinden geleni yaptı. Devletimizle gurur duyuyoruz. Karareis Barajı'nın temel atma törenine hiçbir CHP'li yetkili katılmamıştı. Aslında su sorunu hepimizin sorunuydu. Suyun siyaseti olmaz. Belediye başkanları da barajı görmeye gitmemiş" dedi.

