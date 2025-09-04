Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıldönümüne ilişkin mesaj

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Millî Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihî bir meşaledir.

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edilmiştir.

Bu tarihî kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum.