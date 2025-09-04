PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıldönümüne ilişkin mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümü için mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi’nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır" dedi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi'nin 106. yıldönümüne ilişkin mesaj

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Millî Mücadele tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi, milletimizin bağımsızlık azmini, millî birlik ve beraberlik iradesini tüm dünyaya duyurduğu, tam bağımsız Türkiye idealinin temellerinin atıldığı tarihî bir meşaledir.

Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile Türk milletinin esareti kabullenmeyeceği, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığının her şeyin üzerinde olduğu ilan edilmiştir.

Bu tarihî kongrede, manda ve himaye reddedilerek, milletin kendi iradesine ve gücüne güvenmesi gerektiği ortaya konulmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun en önemli adımlarından biri atılmıştır.

Bugün bizlere düşen görev, Sivas Kongresi'nin ruhunu daima canlı tutmak, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek, bağımsızlık ideallerimizi gelecek nesillere aktarmaktır.

Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sivas Kongresi'nin kahramanlarını, İstiklal Mücadelemizin tüm aziz şehitlerini rahmet, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor; bu Kongre'ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbî duygularla selamlıyorum.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili husumetlisi çıktı | Savcı ve cani aynı karede
Milyonlara 2026 zammı yolda! En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak? Enflasyon tahminine göre 2 farklı hesap
Vakıf Katılım
Başkan Erdoğan’dan MYK’da Terörsüz Türkiye talimatı: Odaklanmalıyız
CHP'li Özgür Özel Başkan Erdoğan'ı hedef aldı! Tepkiler peş peşe: "Bu seviyesiz dil siyasi çaresizliğin en dip noktasıdır"
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Türk Telekom
Özgür Özel "balıklar korkuyor füze atışı yapılmasın" demişti! Dalga konusu olan Özel'in iddiaları rakamlarla çöktü | Sinop'ta balık rekoru
Milliler Gürcistan karşısında! Montella'dan farklı 11
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor
Fenerbahçe’de yeni teknik direktör arayışı hız kazandı! En güçlü aday İsmail Kartal
Seyhan'a böyle çöktüler! CHP'li başkan vekilinden itiraf | "125 bankamatikçi var"
Çalışan emeklilere çift maaş fırsatı! Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi neleri değiştirecek?
Başkan Erdoğan'dan Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda önemli açıklamalar! "Netanyahu denilen gaddara asla seyirci kalamayız"
Özgür Özel yargıya parmak salladı! CHP mahkemenin İstanbul Kongresi kararına itiraz etti
Gürsel Tekin'e dün ihraç bugün savunma! CHP'de bir yeni fıkra daha: "Kararını tanımadıkları" mahkemeye itiraz dilekçesi verdiler
Putin'den Zelenskiy'e Moskova daveti: "Görüşmeye hazırsa gelsin"
CHP'de İstanbul krizi! Gürsel Tekin ve Özgür Özel restleşti | CHP yönetimi Tekin'den savunma istedi
Naaşı denizin 68 metre altındaydı! Halit Yukay'ın cansız bedeni tek parça olarak çıkarıldı
CHP'li Beykoz Belediyesi'ndeki yolsuzluk davasında 3'ünci gün! Satan satana: Veli Bey belediyeye akrabalarını doldurdu