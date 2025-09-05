YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi

Mahkeme, 8 Ekim 2023'te yapılan Cumhuriyet Halk Partisi 38.Olağan İstanbul İl Kongresinde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile İl Disiplin Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin tedbiren bu görevlerden uzaklaştırılmalarına karar vermişti.

Söz konusu kararlarda CHP'nin bu ilçelerde yapılacak kongrelerinin ikinci bir karara kadar durdurulduğu ifade edildi.

Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının aldığı kararda, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz'da başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takvimindeki seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulması maddelerine dikkati çekildi.

MAHKEME İPTAL KARARI VERMİŞTİ İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ilişkin kararının ardından Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt'ta yapılacak kongreler söz konusu ilçelerin seçim kurullarınca durduruldu.

YSK Başkanı Ahmet Yener İstanbul'daki CHP kongrelerinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı. İstanbul İl Başkanlığı'nın iptaline yönelik yapılan başvuru ise reddedildi.

SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULDU

Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan geçici kurulun tedbiren Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu yetkilerini kullanmak üzere görevlendirilmelerine hükmeden mahkeme, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen ve Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli kararında yer alan üst kurul-kurultay delegelerinin tedbiren bu görevden uzaklaştırılmalarını da karara bağlamıştı

İSTANBUL'DA YAPILACAK İLÇE VE İL KONGRELERİ SEÇİM ÇALIŞMALARI TEDBİREN DURDURULMUŞTU

Mahkeme, CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütünce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına da karar vermişti.

CHP'nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi delegelerinin tedbiren görevden alınmaları talebinin reddine hükmeden mahkemenin kararları şöyle sıralanmıştı:

"8 Ekim 2023'te yapılan CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde alınan tüm kararların hükümlerinin tedbiren durdurulması talebinin reddine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının taraflara ve geçici kurul olarak atananlara tebliğine, İhtiyati Tedbir Ara Kararının gereği için İstanbul İl Seçim Kuruluna, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kuruluna ve İstanbul Valiliğine gönderilmesine, Sarıyer 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 11 Ekim 2023 tarihli mazbata kararının ve ek listelerin mahkeme kararının eki sayılmasına, dair kararın kabul edilen kısımlarına yönelik HMK 394. Maddesi uyarınca mahkememize itiraz yolu açık, kararın reddedilen kısımlarına yönelik olarak HMK 391. Maddesi uyarınca İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere tarafların yokluğunda dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi."

CHP'DEN İTİRAZ: YSK'YA BAŞVURDULAR

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti.

Bu kararlar üzerine CHP avukatları, Yüksek Seçim Kurulu'na(YSK) başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti. CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun imzasıyla sunulan dilekçede, söz konusu kararların hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir 'Görev gasbı' olduğu belirtildi.

Başvuruda, Anayasa'nın 79'uncu maddesi gereği seçimlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği vurgulanarak, YSK'dan ilçe seçim kurulu kararlarını 'Tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırması talep edildi.

YSK AÇIKLADI: KONGRELER DEVAM EDECEK



Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin İstanbul kongrelerini durduran kararlara itirazı için bir araya geldi. YSK Başkanı Ahmet Yener İstanbul'daki CHP kongrelerinin kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

14 İLÇEDE SEÇİMLER DEVAM EDECEK



YSK, Sarıyer, Ataşehir, Kartal, Bakırköy, Başakşehir ve Esenyurt haricinde Küçükçekmece, Sancaktepe, Bayrampaşa, Esenyurt, Çekmeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Kartal, Zeytinburnu İlçe Seçim Kurullarının ilçe kongrelerinin durdurulmasına ilişkin verilen kararların kaldırıldığını bildirdi.

İL BAŞVURUSU REDDEDİLDİ



YSK İstanbul İl Başkanlığı'nın iptaline yönelik yapılan başvurunu ise reddetti. Yener, "CHP'nin il yönetimine ilişkin alınan karara yönelik yapmış olduğu itiraz ise kurul toplantısı sonucunda reddedilmiştir." dedi.