Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler

Ankara'da 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşine yönelik taciz nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti, babası ve ağabeyi yaralandı. Cinayetin ardından tutuklanan zanlıların sosyal medyada uzun namlulu silah ve bıçaklarla poz verdiği ortaya çıkarken, acılı babaya "Seni de öldüreceğiz, kafanı kesip yakacağız" şeklinde ölüm tehditleri gönderildi. Şüphelilerin ifadeleri ise dehşeti gözler önüne serdi... 14 yaşındaki Taha Z.’nin köfteciden aldığı bıçakla "5-6 defa soktum" dediği, baba Cemal Z.’nin ise "Gözüne çivili sopayla vurdum" sözleri kan dondurdu.