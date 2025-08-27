PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çakır cinayetinde kan donduran ifadeler

Ankara'da 22 yaşındaki Hakan Çakır, kız kardeşine yönelik taciz nedeniyle çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybetti, babası ve ağabeyi yaralandı. Cinayetin ardından tutuklanan zanlıların sosyal medyada uzun namlulu silah ve bıçaklarla poz verdiği ortaya çıkarken, acılı babaya "Seni de öldüreceğiz, kafanı kesip yakacağız" şeklinde ölüm tehditleri gönderildi. Şüphelilerin ifadeleri ise dehşeti gözler önüne serdi... 14 yaşındaki Taha Z.’nin köfteciden aldığı bıçakla "5-6 defa soktum" dediği, baba Cemal Z.’nin ise "Gözüne çivili sopayla vurdum" sözleri kan dondurdu.

Bunlar da Var

Tekirdağ'da dehşet anları | 15 yaşındaki çocuk havaya pompalı tüfekle ateş açtı!
Tekirdağ'da dehşet anları | 15 yaşındaki çocuk havaya pompalı tüfekle ateş açtı!
Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü: Saldırı anı kamerada
Ankara’da sanayi sitesindeki kavgada köpek öldürüldü: Saldırı anı kamerada
Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal: Kur’an-ı Kerim’i yaktı
Teksas’ta Cumhuriyetçi adaydan skandal: Kur’an-ı Kerim’i yaktı
Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada
Ankara’da trafikte kavga kanlı bitti: Sürücü bıçaklandı! O anlar kamerada

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle