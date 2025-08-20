PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye’de suça sürüklenen çocuklar! Uzmanlar A Haber'de değerlendirdi

Türkiye, son dönemde suça sürüklenen çocukların karıştığı ve büyük infial yaratan cinayetlerle sarsılıyor. Mattia Ahmet Minguzzi, İbrahim Oktugan ve son olarak Hakan Çakır vakaları, kamuoyunda derin bir öfkeye neden olurken, mevcut yasal düzenlemelerin yetersizliği tartışmalarını da beraberinde getirdi. Artan tepkiler üzerine harekete geçen yetkililer, suça sürüklenen çocuklarla ilgili yeni bir düzenleme hazırlığında. Özellikle 15-18 yaş arasındaki çocuklara uygulanan cezalarda "çocuk indirimi" oranının azaltılması ve böylelikle ceza miktarında artış sağlanması seçenekleri değerlendiriliyor. Konuya ilişkin tüm gelişmeler, A Haber canlı yayınında Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu ve A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır tarafından tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

