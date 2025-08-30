CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları

CHP'de parti içinde yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu. Beyaz listenin ise Mansur Yavaş'la çalıştığını belirten kişi, "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur" cümlelerini kullandı. CHP'deki seçim skandalı bu kadarla da kalmadı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER



Belediyeye ait araçların seçim çalışmasında kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, belediye çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi amirini arayarak "Fatih ağabey, yakalandık" ifadelerini kullandı.