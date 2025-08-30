PODCAST CANLI YAYIN

CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları

CHP’de yaklaşan delege seçimleri öncesinde parti içindeki gerilim giderek büyüyor. Ankara’da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan kriz, kamera kayıtlarına yansıdı.

CHP'de parti içinde yaşanan krizlerin ardı arkası kesilmiyor. Kendini "Elif" olarak tanıtan bir kişi, delegeyle yaptığı telefon görüşmesinde, Mavi liste adına aradığını ve Ekrem İmamoğlu'nu desteklediklerini öne sürerek "Mavi listeye oy verin" çağrısında bulundu. Beyaz listenin ise Mansur Yavaş'la çalıştığını belirten kişi, "Bunu söylemekten çekinmiyoruz, işten çıkarılan arkadaşlarımız da oldu. Araştırabilirsiniz, internette de her yerde var. Mavi listeye oy vermeniz gerçekten iyi olur" cümlelerini kullandı. CHP'deki seçim skandalı bu kadarla da kalmadı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Belediyeye ait araçların seçim çalışmasında kullanıldığına dair görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, belediye çalışanı olduğu öne sürülen bir kişi amirini arayarak "Fatih ağabey, yakalandık" ifadelerini kullandı.

