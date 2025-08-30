PODCAST CANLI YAYIN

Mamak’ta CHP skandalı! Belediye araçları delege seçiminde yakalandı

CHP’de yaklaşan delege seçimleri öncesinde parti içindeki gerilim giderek büyüyor. Ankara’da seçmenlere yapılan gizli telefon aramaları, mavi ve beyaz liste arasında yaşanan skandal patlak verdi. Mavi ve Beyaz liste arasında süren delege kavgası belediye kaynaklarına da sıçradı. AK Parti Mamak Grup Başkanvekili Seda Ateş Yanar’ın sosyal medyada paylaştığı videoda, belediyeye ait araçların CHP’nin delege seçimlerinde liste dağıtımında kullanıldığı anlar ortaya çıktı. Görüntülerde belediye personelinin “Fatih abi yakalandık” sözleri dikkat çekti.

