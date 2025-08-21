PODCAST CANLI YAYIN

İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi

İBB'deki yolsuzluk soruşturmasının kapsamı genişliyor... Soruşturmanın bir ayağı CHP'nin iptali istenen ve 15 Eylül'de kararı açıklanması beklenen şaibeli kurultayına sıçradı. Kurultay iddianamesinde yer alan "Delegerin iradesinin manipüle edilmesi" konusu ve EkremEdit isimli troll hesabın yöneticisi Mahir Gün'ün "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor", "Değişim Alevi yanacak" gibi paylaşımları dosyaya girdi. Böylelikle resmen İBB soruşturmasıyla şaibeli kurultay arasında bağlantı kurulmuş oldu. Kılıçdaroğlu'nun "Çok ağrıma gitti" dediği paylaşımları yapan Mahir Gün ise “Sistem” adı verilen bir yapının parçası yapılmaya çalışıldığını öne sürerek "etkin pişmanlık" talep etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması CHP'nin mahkemelik olan ve 15 Eylül'de kararı beklenen "şaibeli" kurultayına sıçradı.

İBB'ye yapılan 9. dalga operasyonda tutuklanan Medya AŞ. çalışanı Mahir Gün, "Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk" diyerek hukuksuz işler yapıldığını kabul etti. Gün, "Sistem" adı verilen bir yapının parçası yapılmaya çalışıldığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı'nın kendisini olası bir tutuklama durumunda itirafta bulunmaması için defalarca kez İngiltere'ye çağırdığını anlattı.

EkremEdit isimli trol hesabın yöneticisi Mahir Gün (Takvim.com.tr)EkremEdit isimli trol hesabın yöneticisi Mahir Gün (Takvim.com.tr)

"ETKİN PİŞMANLIĞA BAŞVURMAK İSTİYORUM"

Telefonuna kaydettiği notlarda "Etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum" diyen Mahir Gün'ün "Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Basına yansıyan para ilişkilerine görünce hayal kırıklığına uğradığım. Kendimi kullanılmış hissettim" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

EKREMEDİT'İN KURULTAY GÜNÜ YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR DOSYADA

Öte yandan "EkremEdit" isimli hesabın yöneticisi Mahir Gün'e CHP'nin mahkemelik olan İstanbul Kongresi ve 38. Kurultayı'na ilişkin yaptığı paylaşımlar soruldu.

EkremEdit hesabın yöneticisi Mahir Gün'ün provokatif paylaşımı (Takvim.com.tr)EkremEdit hesabın yöneticisi Mahir Gün'ün provokatif paylaşımı (Takvim.com.tr)

"DEĞİŞİM ALEVİ YANACAK"

Bilindiği üzere Gün, 5 Ağustos 2023'te Ekremedit isimli hesaptan "Değişim Alevi yanacak" başlıklı bir paylaşım yapıldı. Buradaki "Alevi" vurgusu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ettiği çokça tartışıldı.




KILIÇDAROĞLU'NUN "ÇOK AĞRIMA GİTTİ" DEDİĞİ PAYLAŞIM

Kurultay günü, yani 4 Kasım 2023'te ise "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" paylaşımı yapılarak kurultay delegelerin iradesi manipüle edildi. Kılıçdaroğlu'nun resmi olarak çekilmediği halde bu yönde yapılan duyuru kasıtlı bir yıldırma operasyonu olarak nitelendirildi, şaibeli kurultayla ilgili hazırlanan iddianamede de yerini aldı. O dönem Kılıçdaroğlu da bu paylaşım için "Çok ağrıma" gitti deyip paylaşımı yapanın Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Mahir Gün'e CHP'nin mahkemelik olan İstanbul Kongresi ve 38. Kurultayı'na ilişkin yaptığı paylaşımlar soruldu Mahir Gün'e CHP'nin mahkemelik olan İstanbul Kongresi ve 38. Kurultayı'na ilişkin yaptığı paylaşımlar soruldu


EMNİYETTE ÇARK ETTİ

Bu paylaşımları yapan Mahir Gün, emniyetteki ifadesinde şöyle konuştu:

"Yaptığım paylaşımın olduğu gün CHP'nin kongresiyle ilgili haber vardı. Ben de o haberi alıntı yapıp paylaşmıştım. Ama bu tweeti atanlar benim paylaştığım haberi kesip, "değişim alevi yanacak" şeklindeki paylaşımımı sanki ben "Kemal Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için yanacak" ve "Aleviler yanacak" dediğim şeklinde göstererek manipülasyon yapıp beni hedef gösteriyorlar. Ben kendim Alevi olan bir vatandaş olarak böyle bir şeyi neden ima edeyim? Ancak paylaşımı yapanlar tamamen kelime oyunu yaparak paylaşımı istediği yere çekmişler ve tehditler almama sebep olmuşlardır"

Böylelikle İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında resmen CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin iddianamede yer alan "Delegerin iradesinin manipüle edilmesi" konusu ele alınmış oldu.

Kurultay iddianamesinde ʺKılıçdaroğlu'na baskı yapıldı, yalan bilgi yayıldı, delege iradesi sakatlandıʺ gibi ifadeler yer alıyorKurultay iddianamesinde ʺKılıçdaroğlu'na baskı yapıldı, yalan bilgi yayıldı, delege iradesi sakatlandıʺ gibi ifadeler yer alıyor



İDDİANAMEDEN: "KILIÇDAROĞLU'NA BASKI YAPILDI, YALAN BİLGİ YAYILDI, DELEGE İRADESİ SAKATLANDI"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mağdur, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a müşteki sıfatıyla yer verilen iddianamede, "Kemal Kılıçdaroğlu'na adaylıktan çekilmesi yönünde organize baskı yapılmış ve çekildiği yönünde yalan bilgi yayılarak delege ve kurultay iradesi sakatlanmıştır" deniliyor.

CHP 38. Olağan Kurultayının organize şekilde suç işlenerek anayasal emredici hükümleri, kamu düzenini ve demokrasinin asgari gereklerini ihlal edecek biçimde sakatlandığını belirten Lütfü Savaş ve kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen, söz konusu kurultayın mutlak butlanla batıl olduğunu belirtti.

EkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZdan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorumEkremEdit Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZdan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum

