İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi

Mahir Gün'e CHP'nin mahkemelik olan İstanbul Kongresi ve 38. Kurultayı'na ilişkin yaptığı paylaşımlar soruldu





EMNİYETTE ÇARK ETTİ



Bu paylaşımları yapan Mahir Gün, emniyetteki ifadesinde şöyle konuştu:



"Yaptığım paylaşımın olduğu gün CHP'nin kongresiyle ilgili haber vardı. Ben de o haberi alıntı yapıp paylaşmıştım. Ama bu tweeti atanlar benim paylaştığım haberi kesip, "değişim alevi yanacak" şeklindeki paylaşımımı sanki ben "Kemal Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için yanacak" ve "Aleviler yanacak" dediğim şeklinde göstererek manipülasyon yapıp beni hedef gösteriyorlar. Ben kendim Alevi olan bir vatandaş olarak böyle bir şeyi neden ima edeyim? Ancak paylaşımı yapanlar tamamen kelime oyunu yaparak paylaşımı istediği yere çekmişler ve tehditler almama sebep olmuşlardır"



Böylelikle İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında resmen CHP'nin şaibeli kurultayına ilişkin iddianamede yer alan "Delegerin iradesinin manipüle edilmesi" konusu ele alınmış oldu.