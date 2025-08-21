İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması CHP'nin mahkemelik olan ve 15 Eylül'de kararı beklenen "şaibeli" kurultayına sıçradı.
İBB'ye yapılan 9. dalga operasyonda tutuklanan Medya AŞ. çalışanı Mahir Gün, "Biz her şeyi hukuki, resmi yaptık düşünüyorduk" diyerek hukuksuz işler yapıldığını kabul etti. Gün, "Sistem" adı verilen bir yapının parçası yapılmaya çalışıldığını öne sürdü. Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun'un kasası olarak bilinen firari Emrah Bağdatlı'nın kendisini olası bir tutuklama durumunda itirafta bulunmaması için defalarca kez İngiltere'ye çağırdığını anlattı.
"ETKİN PİŞMANLIĞA BAŞVURMAK İSTİYORUM"
Telefonuna kaydettiği notlarda "Etkin pişmanlığa başvurmak istiyorum" diyen Mahir Gün'ün "Anladım ki herkes kendini kurtarmaya çalışıyor. Basına yansıyan para ilişkilerine görünce hayal kırıklığına uğradığım. Kendimi kullanılmış hissettim" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
EKREMEDİT'İN KURULTAY GÜNÜ YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR DOSYADA
Öte yandan "EkremEdit" isimli hesabın yöneticisi Mahir Gün'e CHP'nin mahkemelik olan İstanbul Kongresi ve 38. Kurultayı'na ilişkin yaptığı paylaşımlar soruldu.
"DEĞİŞİM ALEVİ YANACAK"
Bilindiği üzere Gün, 5 Ağustos 2023'te Ekremedit isimli hesaptan "Değişim Alevi yanacak" başlıklı bir paylaşım yapıldı. Buradaki "Alevi" vurgusu Kemal Kılıçdaroğlu'nu ima ettiği çokça tartışıldı.
KILIÇDAROĞLU'NUN "ÇOK AĞRIMA GİTTİ" DEDİĞİ PAYLAŞIM
Kurultay günü, yani 4 Kasım 2023'te ise "Ekrem İmamoğlu'nun önerisiyle Kemal Kılıçdaroğlu seçim yarışından çekiliyor" paylaşımı yapılarak kurultay delegelerin iradesi manipüle edildi. Kılıçdaroğlu'nun resmi olarak çekilmediği halde bu yönde yapılan duyuru kasıtlı bir yıldırma operasyonu olarak nitelendirildi, şaibeli kurultayla ilgili hazırlanan iddianamede de yerini aldı. O dönem Kılıçdaroğlu da bu paylaşım için "Çok ağrıma" gitti deyip paylaşımı yapanın Ekrem İmamoğlu ile bağlantılı olduğunu belirtti.