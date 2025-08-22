Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu , CHP'den istifa etti AK Parti'ye katıldı. Kendisiyle birlikte üç belediye başkanının CHP'den istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Çerçioğlu, "Yaşanan anti-demokratik uygulamaların yanı sıra hem benim temel prensiplerim olan hem de Aydınlılara ve aileme verdiğim dürüstlük, yasalar çerçevesinde hizmet, kamu ahlakından taviz vermeme ilkeleri nedeniyle Cumhuriyet Halk Partisi ile aynı yolda yürüme imkanım artık bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı. Çerçioğlu ile birlikte Aydın'dan 3 diğer illerden toplam 9 isim AK Parti'ye katıldı. AK Parti'ye katılan isimlere rozetlerini Başkan Erdoğan taktı.

Çerçioğlu'nun paylaşımı (Ekran görüntüsü)



"ALNIM AK BAŞIM DİK"

Çerçioğlu dün özel bir televizyon programında son dönemdeki iddialar hakkında konuştu. Çerçioğlu şu ifadeleri kullandı:



"9 Nisan'da 2 bürokratımla birlikte Özgür Özel ile görüşme gerçekleştirdik. Eğer bir davam ya da korkum olsaydı oraya şehir planlamacım ile değil avukatım ile giderdim. Benim alnım ak, başım dik. "







ÖZEL'E KORKUYORUM DEDİ Mİ?



Hayır hiçbir şekilde bu konu geçmedi, bu konu geçmedi. Konu sadece Kuşadası planlarıydı. Bu yüzden yanımda şehir planlamacım vardı. İhsan Aktaş dosyasında 1 yıl önce aldığım kapı gibi takipsizlik kararım var.

ÖZGÜR ÖZEL DOĞRUYU SÖYLEMİYOR

Özgür Özel doğruyu söylemiyor. Böyle bir şey de söylenmedi.

ÖZEL NE DEMİŞTİ?



Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettikten sonra, Çerçioğlu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:



"Arkadaşlar Özlem Çerçioğlu vakası ayrıksı bir vakadır. Buradaki insanlardan herhangi bir tanesi varıp da bir milim eğilmediler, böyle bir santim geri adım atmadılar. Özlem Çerçioğlu buradaki arkadaşların muhatap olduğu dosyaların fevkinde dosyaları olan, bize sorduğunda gözünün içine bakıp sordum. 'Senin korktuğun bir şey var mı?' 'Korkuyoruz tabii' diyor. 'Peki, hatan kusurun var mı?' 'Yok başkanım.' 'Yoksa arkandayım. Korkma' dedim. Ama o korktu gitti. Çünkü biliyorsunuz bir iş CHP'liler yaparsa cezaevine, AK Partililer yaparsa ikili hukuk sistemi uygulanıyor. Aynı kişiyle, Aziz İhsan Aktaş'la bırakın çalışmayı, ondan aldığı arabaya 'AK' plaka takan Isparta Belediye Başkanı dışarıda, bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan ikinci belediye başkanı Kütahya Belediye Başkanı, Alim Işık, dışarıda. Bizimkiler içeride. Onunla en çok çalışan, hakkında 12 iddianame olan Özlem Çerçioğlu dışarıda. Normalde içeride olabilirdi. Gitti sığındı ve AK Partili olunca hapisten kurtuldu."