PODCAST CANLI YAYIN

Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında

Rekabet Kurulu, Google’ın uygulama mağazası Play Store’daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google’a soruşturma açtı.

Giriş Tarihi:
Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma! Play Store’daki ödeme sistemi mercek altında

Google Play Store'da Tek Ödeme Seçeneği Üzerine Rekabet Kurulu Oyuna Girdi!

Rekabet Kurulu, Google'ın uygulama mağazası Play Store'daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google'a soruşturma açtı.

Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google'ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak önaraştırma başlatılmıştı.

Önaraştırma sürecinde, Google'ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google'ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı.

Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İBB'deki yolsuzluk çetesi itirafçıları susturmak için her yolu deniyor! Sırasıyla tehdit ve şantaj | Aktaş'ı susturma planı ilk değildi
Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı
Trendyol
Kuşadası Belediyesi Bülent Tezcan'a çalışmış! Belediyeyi aile çiftliğine çevirdi
İBB soruşturması CHP'nin şaibeli kurultayına sıçradı! EkremEdit'in "Kılıçdaroğlu çekiliyor" paylaşımı dosyada: Delege iradesi manipüle edildi
Memurların ek ödemelerinde önemli artış
Türk Telekom
Demokrasi karşıtı organize işler CHP'den sorulur! AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"
Gazze'de işgale başlayan Netanyahu'dan yeni ateşkes oyunu! Sözde müzakere talimatı
Bu iş İstanbul'da biter! FC Lausanne-Sport - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
''Kim Milyoner Olmak İster''e damga vuran soru: ''Hangisi sıcakkanlı bir hayvan değildir?''
Asrın felaketinin yaraları sarılıyor! Deprem bölgesinde teslim edilen konut sayısı 250 bini geçti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
Barış Alper Yılmaz için rekor bonservis! Galatasaray'dan çılgın talep ve tepki
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
Bakan Yerlikaya "Türk polisinden kaçamayacaklar" diyerek duyurdu: Kırmızı bültenle aranan Demirözler suç örgütü lideri Rusya'da yakalandı