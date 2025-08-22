Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor! İki yılda 2 milyar dolar katkı

Türkiye enerjide tam bağımsızlık ilkesi ile emin adımlarla yoluna devam ediyor. Sabah Gazetesi Yazarı Dilek Güngör bugünkü yazısında, "Sakarya Gaz Sahası'nda üretimin başladığı tarih 2023'tü. O tarihten itibaren üretilen yerli gaz miktarını düşündüğünde, bugünkü rakamlarla iki yılda ekonomiye yaklaşık 2 milyar dolarlık bir katkı sağlandı. Bu rakam üretim ve keşif arttıkça daha da artacak." ifadelerini kullandı.

Sakarya Gaz Sahası'nda faz-1 çalışmaları kapsamında şu anda 12 kuyudan üretim yapılıyor. Günlük üretim 9.5 milyon metreküpe çıktı.

Bugüne kadar yaklaşık 4 milyar metreküp üretim gerçekleştirildi. Şu anda 4 milyon hanenin gaz ihtiyacı yerli kaynaklarla sağlanıyor. Osman Gazi Yüzer Doğalgaz Üretim Platformu 2026'da hizmete alınacak. O zaman gaz gemide işlenip, karaya taşınacak. Mevcut üretim kapasitesi de ikiye katlanıp 20 milyon metreküpe çıkacak. Böylece 8 milyon hanenin ihtiyacı Karadeniz'den sağlanacak. Sadık Albayraktan yerli ve milli enerji vurgusu: Batı rahatsız oluyor! Berat Albayrak petrol ve doğalgaz arama gemilerini alırken tehdit edildi YENİ KEŞİFLER VAR Faz-3 çalışmaları kapsamında üretilecek gazın da 2028'te devre alınması beklenen ikinci yüzer üretim platformu tarafından işlenmesi planlanıyor. O dönemde Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretim kapasitesi, günlük 40 milyon metreküpe çıkacak. 16 milyon hane artık Karadeniz gazını kullanmaya başlayacak. Bir taraftan üretim artırılıyor, diğer taraftan yeni keşifler var. 2 MİLYAR DOLARLIK KATKI Biliyorsunuz, geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sahada 75 milyar metreküp daha rezerv bulunduğu müjdesini verdi. Bununla birlikte Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervi toplam 785 milyar metreküpe çıktı. Her keşifle, üretime alınan her metreküp gaz ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Enerjide dışa bağımlılık azalıyor. Bütçeden ithalata ödediğimiz para düşüyor. Bu fatura azaldıkça devlet hanelerde sübvansiyonlu elektrik, gaz kullandırmaya devam ediyor.