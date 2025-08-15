PODCAST CANLI YAYIN

1 milyon kullanıcı için geri sayım! Vatandaş yerli ve milli platformu Next Sosyal'i tercih etti | İşte hediye kampanyası...

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıya yaklaştığını belirtti. Ayrıca Bayraktar düzenlenen hediye kampanyasını duyurdu.

Giriş Tarihi:
1 milyon kullanıcı için geri sayım! Vatandaş yerli ve milli platformu Next Sosyal'i tercih etti | İşte hediye kampanyası...

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya platformu Next Sosyal'in 1 milyon kullanıcıya yaklaştığını belirterek, düzenlenen hediye kampanyasını duyurdu.

Next Sosyal'de 1 milyon kullanıcı için geri sayımNext Sosyal'de 1 milyon kullanıcı için geri sayım

Bayraktar, Next Sosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Milyon milyon büyüyoruz! Türkiye'nin en sosyal mecrası NSosyal, 1 milyonuncu kullanıcıya koşuyor. Türkiye'nin eN gerçek topluluğu için hediyelerimiz var!

Hediyeler: 1 elektrikli bisiklet, 1 PS5 PlayStation, 1 GoPro, 1 Monster bilgisayar, 3 Samsung tablet, 3 5G uyumlu cep telefonu, 5 akıllı saat, 6 bluetooth kulaklık.

22 Ağustos'a kadar #NSosyalBenim etiketiyle NSosyal platformundan paylaşım yap, hediyelerden biri senin olsun!"

YERLİ VE MİLLİ SOSYAL MEDYA PLATFORMU

Next Sosyal, "sosyal ağ" kategorisindeki ücretsiz uygulamalar listesinde son dönemde en çok indirilen uygulamalardan oldu.

Haber, teknoloji, yaşam ve gündem odaklı içerik paylaşımlarının yapıldığı Next Sosyal'de kullanıcılar aynı zamanda T3 Vakfı ve Baykar işbirliğiyle geliştirilen Türkçe büyük dil modeli T3 AI'ı da kullanabiliyor.

Türkçe dil modeli, kendisini etiketleyerek yapılan paylaşımlara hızlı şekilde cevap vererek kullanıcılarla etkileşime geçiyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Putin için savaş jetleri hazır kıta! Tarihte bir ilk: Kırmızı halı ile karşılanıyor
Rus gazetecilerin menüsünde “Kiev”ski! Lavrov’un kazağı, üsse sızan geyik “Zelenskiy” | Alaska’da gündeme damga vuran anlar…
Takas İstanbul
Galatasaray - Fatih Karagümrük | CANLI
Memur ve emeklinin zam pazarlığında kritik toplantı! Hükümet ikinci teklifini açıkladı
Bu kan yine o kandır! Kahraman Ömer Halisdemir'in kızı Elif Nur Halisdemir teğmen oldu
Türk Telekom
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! Kocaeli'de yangın sonrası tahliye başladı: Havadan ve karadan müdahale
Jose Mourinho'dan kadroya Benfica ayarı! Göztepe maçında forma onların
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz transfer!
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Söz ailelerde! Terörsüz Türkiye komisyonunda kritik toplantı
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
Sibel Can’ın lüks villası görenleri hayrete düşürdü! İçinde kuaför salonu bile var
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!