AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırmayı amaçlayan yerleşim planına tepki gösterdi.



"MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

AK Parti'li Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayıracak yerleşim inşa etme planı, lanetli soykırım eylemlerinin bir devamıdır. İnsanlık cephesinin art arda Filistin devletini tanıma kararları aldığı bir dönemde, İsrail yine insanlık cephesine saldırmakta ve Filistin devletinin toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

