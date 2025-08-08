Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan diploma iftirasına sert tepki: "İspat edemeyeceğimiz bir şey yok"

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bir diploma çetesinin çökertildiğini, BTK'nin ilk andan itibaren sürecin en yakın takipçisi olarak gerekli aksiyonları aldığını, sorunları çözdüğünü belirtti.



Bakan Yardımcısı Sayan, bu yıl "Bakış Açını Değiştir" mottosuyla 26. kez gerçekleştirilen "Bilişim 500 - İlk Beşyüz Bilişim Şirketi Araştırması Ödül Töreni"nde sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ömer Fatih Sayan'dan diploma iftirasına sert tepki "MEDYADA MÜTHİŞ BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ OLDU"

Sahte belgelerle e-imza üretilmesi sürecine de değinen Sayan, bazı üniversitelerin dijital sistemlerinde sahte kimliklerle elde edilen e-imzalarla yapılan usulsüz işlemler sonucunda sahte diplomalar düzenlendiğinin kamuoyuna yansıdığını anımsattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan (AA) Sayan, bu noktada medyada müthiş bir bilgi kirliliği olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi: "İşin içine sosyal medya da dahil olduğunda dezenformasyon adeta başrolde oluyor. Bütün kritik durumlarda olduğu gibi biz bu süreçte de ilk anından itibaren tüm hassasiyetimizle devredeydik. 29 Şubat 2024'te BTK çatısı altında faaliyet gösteren Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bir ihbar geliyor ve aynı gün inceleme başlatılıyor, 1 Mart 2024'te de yetkilendirilmiş 7 e-imza sağlayıcısına bilgi veriliyor, yüz yüze kimlik ibrazıyla başvuru alımı geçici olarak durduruluyor. Bu tarihten itibaren söz konusu sağlayıcılara ve sağlayıcıların gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kapsamlı inceleme başlatıldı. Bu inceleme doğrultusunda yapılan tüm işlemler ve log kayıtlarını detaylı inceledik. Burada elde ettiğimiz verileri adli ve idari soruşturmalara delil olması amacıyla kaydettik." Sayan, bu süreç devam ederken 9 Ağustos 2024'te bir üniversitenin Öğrenci Bilgi Sistemi'nde (ÖBS) şüpheli işlemler olduğunun beyan edildiğini, bu süreçte de yapılması gereken her şeyin titizlikle yapıldığını anlattı. Tüm tespitler yapıldıktan sonra USOM'un hamlesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve BTK'nin elde edilen delilleri savcılıkla paylaştığını, bu denetimlerin ardından sahte kimlikle üretilen bu e-imzaların iptal edildiğini kaydetti.