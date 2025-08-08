2012 yılında şehit olmuştu! Başkan Erdoğan Astsubay Ahmet Ünver'in ailesi ile telefonla görüştü: Terörü sindirdik

Mersin'e gelen AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, MKYK Üyesi Fatima Yurduseven ve AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı, Şehit Astsubay Ahmet Ünver'in Arkum Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.
BAŞKAN ERDOĞAN AİLE İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
Ziyaret sırasında şehit Astsubay Ahmet Ünver'in annesi Meryem Ünver, babası Durmuş Ünver, kardeşi Mahmut Ünver hazır bulundu. Ziyarette, AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı, MKYK Üyesi Fatima Yurduseven, samimi sohbet sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak Ünver ailesinin görüşmesini sağladı.
"TERÖRÜ ZATEN SİNDİRDİK"
İlk olarak Şehit Astsubay Ahmet Ünver'in annesi Meryem Ünver, Başkan Erdoğan ile görüştü. Başkan Erdoğan daha sonra annenin ardından baba Durmuş Ünver ile görüştü.