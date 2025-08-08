Son Dakika
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı | İsrail'e tepki | Suriye mesajı Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı" Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı! Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
PODCAST CANLI YAYIN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen manipülasyonlara sert tepki gösterdi. Yalan haberler veya çarpıtmalarla devletin idari ve adli makamları ile kurumlarını sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanların bulunduğunu belirten Yılmaz, "Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır." dedi.

Giriş Tarihi:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan sahte e-imza üzerinden kaos planı yapanlara sert tepki: "Amaçları suçla mücadele değil"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletin idari ve adli makamları ile kurumlarını sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanların bulunduğunu belirterek, "Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, enformasyon çağının aynı zamanda dezenformasyon çağı olduğuna işaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

"Özellikle sınır aşan ve kaynağı şeffaf olmayan dijital medyada, yalan haberler veya çarpıtmalarla devletimizin idari ve adli makamlarını, kurumlarımızı sistematik olarak yıpratma gayreti içinde olanlar var. Amaçları suçla mücadele değil, kaos ortamı oluşturmak, umutsuzluk ve karamsarlık yaymaktır. Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imzalar üzerinden yapılan işlemler ve sahte diplomalar üzerinden yürütülen tartışmalar da bu tür manipülasyonların bir parçası olarak kullanılmak istenmektedir." değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, suçluları yargı önüne çıkaran kurumları desteklemek yerine, bu kurumları "zaaf içindeymiş" gibi göstererek demokratik siyaseti ve hukuku yıpratmaya, vatandaşta devlete karşı güvensizlik duygusu oluşturmaya çalışanların olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (AA)

Eleştirel yorumların ötesine geçen bu manipülatif girişimlere karşı, iktidarı ve muhalefetiyle demokratik siyaset kurumunu ve hukuk devletini savunan herkesin uyanık olması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, uzun soluklu demokratik siyaset tecrübesi ve engin basiretiyle Türk milletinin, kaynağı şüpheli bu manipülasyonlara prim vermeyeceğini, spekülatif iddialara karşı en emin yolun, yetkili kişi ve kurumların açıklamalarını esas almak olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Suçları önleme ve suçluları adalete teslim etme iradesi, ayrım gözetmeksizin kararlılıkla devam edecektir." ifadesini kullandı.

Yalanın hesabı sorulacak | YÖKten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusuYalanın hesabı sorulacak | YÖKten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar A Haber'de açıkladı: Enerjide devlet desteği 900 milyar TL'yi aştı | İsrail'e tepki | Suriye mesajı
Türkiye'den Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planına sert tepki: "İşgalci İsrail, savaş planlarını derhal durdurmalı"
Borsa İstanbul
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ikinci kez toplanıyor! Terör Türkiye gündeminden çıkacak
Netanyahu'nun kanlı planı! İsrail'de Güvenlik Kabinesi Gazze'nin tamamının işgaline onay verdi | Hamas'tan tepki: Bedeli ağır olacak
Semt pazarlarında kredi kartıyla alışveriş yaygınlaşıyor! Esnaf POS cihazı almak zorunda mı?
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek
Soğuk cüzdan sıcak skandal! Kripto baronu İçer'in kara para ağı | 600 milyon dolar soğuk cüzdanla mı kaçırıldı?
İzmir'de su krizinden sonra çöp dağları! Kemalpaşa havadan görüntülendi
Okan Buruk'tan sürpriz forvet kararı! Gaziantep FK - Galatasaray maçı 11'i netleşti
CHP'li ABB'den 180 milyonluk adrese teslim ihale! Ücretsiz halı sahalar ücretli olacak
Filistin'e Destek Platformu yarın Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Hüseyin Saral'ın kayınbiraderi Hayati Hayim Aroya'ya korkunç infaz! 30 makas darbesi vurup sonra yaktılar
Jennifer Lopez 600 yıllık Türk hamamında konakladı! Otelde ilginç yasak
Erken emekli olmanın yolu toplu ödemeden geçiyor
Milyoner'de seyirciyi ekrana kilitleyen anlar! Galatasaray sorusuna çift cevap da yetmedi
MİT'ten FETÖ mahrem imamı Hakan Kahraman'a operasyon: Kaçmaya çalışırken Manisa'da yakalandı!
CHP'li İmamoğlu'nun İngiliz'e ağlama seansı! Şikayete doyamadılar | Başkan Erdoğan ve "Terörsüz Türkiyeʺ sürecini hedef aldı
Yalanın hesabı sorulacak | YÖK'ten 400 akademisyen iftirasına suç duyurusu
Tek yastıkta 40 sene! Umman Özkul ile Münir Özkul’un engelleri aşan hikayesi: İlk görüşte aşk ve sonsuz bağlılık