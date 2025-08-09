PODCAST CANLI YAYIN

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek?

İstanbul’da 9 Ağustos Cumartesi günü planlı su kesintisi yaşanacak. Şehrin birçok ilçesinde etkili olacak bu kesinti, altyapı iyileştirme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecek. Su kesintisinin ne zaman başlayacağı, ne kadar süreceği ve hangi bölgeleri kapsayacağına dair detaylar merak ediliyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek? İşte İSKİ sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek?

İstanbul'da 9 Ağustos Cumartesi günü su kesintisi uygulanacak. Şehrin bazı bölgelerinde yapılacak planlı kesinti, su altyapısındaki yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. İşte kesintiye ilişkin detaylar ve sorgulama ekranı...

(AA)(AA)

Mahallemde sular ne zaman gelecek?

Planlı kesinti takvimine göre hangi bölgede ne zaman suyun kesileceği ve tekrar verileceği bilgilerine aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Kesintilerden etkilenmemek için sorgulama yapmak önem arz ediyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI⤵⤵⤵

https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/

İstanbulda hafta sonu 9 Ağustos elektrik kesintisi var mı? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdiİstanbulda hafta sonu 9 Ağustos elektrik kesintisi var mı? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi
İstanbul'da hafta sonu (9 Ağustos) elektrik kesintisi var mı? BEDAŞ ilçe ilçe saat verdi

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Dışişleri Bakanı Fidan Mısır'da açıkladı: Netanyahu tarihten silinecek | İşgal planı uyarısı | Zengezur mesajı
Abdülhamid Han sondaj gemisinden 3 yılda 9 sondaj 75 milyar metreküplük keşif! Arkasında Berat Albayrak'ın hamleleri var
Borsa İstanbul
Bakan Yumaklı duyurdu! Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınlar kontrol altında
Çeşme'nin su hasreti bitiyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Bugün hizmete alıyoruz!
Cumhurbaşkanını ilk kez halk seçti! Başkan Erdoğan görevde 11 yılı tamamladı
ICRYPEX davasında skandallar bitmiyor! Vurgunu yapan şirket bilirkişi oldu
Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası o yıldıza övgü! "Futbol piyanisti"
Gazze için umut ışığı ol! Filistin'e Destek Platformu bugün Gazze için Beyazıt'tan Ayasofya'ya yürüyecek
Tarihe geçti! 55 yılın en sıcağı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısır'da Abdülfettah es-Sisi ile görüştü: Gündem Gazze!
Bu penaltı sezon boyunca konuşulacak! Gaziantep FK - Galatasaray maçı sonrası olay sözler
Dünyanın gözü ABD'de! Beyaz Saray'da Trump-Aliyev-Paşinyan zirvesi: Üçlü mutabakat imzalandı | Türkiye'den açıklama: Memnuniyet duyuyoruz
Hafta sonu hava nasıl olacak? 9-10 Ağustos MGM’den il il hava durumu raporu: Termometreler 46 dereceyi gösterecek
Galatasaray'dan iki dev transfer! "İmkansız" denen isim için teklif
İzmir'in çilesi bitmiyor! CHP’li belediye tatil beldesini çöplüğe çevirdi | "Çöpleri şikayet ettik belediye bizi cezalandırdı"
İzin süresine yaş ayarı | Çalışanlar, emekliler hangi haklara sahip? Nelere dikkat edilmeli?
Tek tek deşifre oldu! İşte sahte e-imza ve diploma operasyonuna ilişkin söylenen yalanlar
Mütefekkir Sadık Albayrak D&R Trabzon Meydan'da düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu
Fenerbahçe'den sürpriz transfer! Dortmund'un yıldızı gelecek