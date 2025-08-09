İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ağustos İstanbul su kesintisi ne kadar sürecek?

İstanbul 'da 9 Ağustos Cumartesi günü su kesintisi uygulanacak. Şehrin bazı bölgelerinde yapılacak planlı kesinti, su altyapısındaki yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleşiyor. İşte kesintiye ilişkin detaylar ve sorgulama ekranı...

(AA)

Mahallemde sular ne zaman gelecek?

Planlı kesinti takvimine göre hangi bölgede ne zaman suyun kesileceği ve tekrar verileceği bilgilerine aşağıdaki link üzerinden kolayca ulaşabilirsiniz. Kesintilerden etkilenmemek için sorgulama yapmak önem arz ediyor.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI⤵⤵⤵

https://iski.istanbul/abone-hizmetleri/ariza-kesinti/