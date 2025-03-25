CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün

CHP'NİN İHANET TOPLANTILARININ ONUR KONUĞU RUBIN
Rubin, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine sonuna kadar arka çıkmış, "İyi bir şey" demişti. 2014'te CHP'nin davetiyle MOSSAD'la birlikte İstanbul ve Ankara'ya geldiği biliniyor.
Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği sır görüşmenin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra yapıldığı ortaya çıktı.
21 Haziran 2014'te İstanbul'daki toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir bir araya geldi.
CHP-CIA-MOSSAD hattındaki ihanet görüşmeleri (Takvim.com.tr)
CIA - MOSSAD - CHP'DEN ANKARA'DA YUVARLAK MASA TOPLANTISI
24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi.
CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu. Masanın baş köşesinde ise şimdilerde "İsrail, Türklere karşı PKK/YPG'ye silah versin" diyen CIA ajanı Michael Rubin var idi.