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CIA'den zaman ayarlı provokasyon! CHP'nin masa ortağı Rubin'den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün

CHP'nin masa ortağı CIA, Saraçhane'de ikinci Gezi kalkışması hayali kuran Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na arka çıkıyor. CIA ajanı Michael Rubin, Başkan Erdoğan'ı hedef gösterip "Esad Moskova’ da yalnız kaldı. Acaba Erdoğan komşusu olur mu?" paylaşımında bulundu. Rubin daha sonra hem Başkan Erdoğan'a hem de Cumhurbaşkanlığı kabinesine "Ya istifa ya hapis ya sürgün" tehditleri savurdu. Paylaşımların Türkçe yapılması dikkat çekerken küreselcilerin aparatlarına sahip çıkması şaşırtmadı. Öte yandan Rubin'in 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık'tan sonra CHP'lilerle bir araya geldiği biliniyor.

Giriş Tarihi :25 Mart 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :25 Mart 2025 , 09:45
CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün

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Saraçhane'de ikinci bir Gezi kalkışması hayali kuran CHP'nin yardımına birlikte masaya oturup pazarlık yaptığı CIA koştu. CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen Michael Rubin, zaman ayarlı bir provokasyona soyundu.

Rubin, X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterip "Beşşar Esad Moskova' da yalnız kaldı. Acaba Erdoğan komşusu olur mu?" şeklinde rezil ifadeler kullandı.

Rubin, X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi (Takvim.com.tr)Rubin, X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi (Takvim.com.tr)

Azılı Türkiye düşmanı Rubin, daha sonra hem Başkan Erdoğan'a hem de Cumhurbaşkanlığı kabinesine "Ya istifa ya hapis ya sürgün" tehditleri savurdu.

Paylaşımına Başkan Erdoğan'ı etiketleyerek "Erdoğan'ın kabinesi karar vermeli istifa edip özgürleşmiş Türkiye'ye hizmet edecek veya Erdoğan'la ya hapise ya da sürgüne gidecek" dedi.

CIA ajanı Rubin'den Başkan Erdoğan'a ʺAkıbetin Menderes gibi olurʺ tehdidi (Takvim.com.tr)CIA ajanı Rubin'den Başkan Erdoğan'a ʺAkıbetin Menderes gibi olurʺ tehdidi (Takvim.com.tr)


CHP'nin sokakları karıştırmasından yüz bulup iştahı kabaran CIA ajanı, geride bıraktığımız günlerde de Başkan Erdoğan'a "Akıbetin Adnan Menderes gibi olur" tehdidinde bulunup "Ekrem İmamoğlu'nun yasa dışı alıkonulması nedeniyle protestolar patlak verirken 2021'den bu parçayı tekrar paylaşalım: "Erdoğan Nereye Gömülecek? Menderes'in 2.0 versiyonu mu?" demişti.

CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!CHP 15 Temmuzdan önce 17-25 Aralıktan sonra CIA ve MOSSADla neyin pazarlığını yaptı? İhanet toplantıları ifşa oldu: Yine Michael Rubin!


CHP'NİN İHANET TOPLANTILARININ ONUR KONUĞU RUBIN

Rubin, 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimine sonuna kadar arka çıkmış, "İyi bir şey" demişti. 2014'te CHP'nin davetiyle MOSSAD'la birlikte İstanbul ve Ankara'ya geldiği biliniyor.

Takvim.com.tr'nin deşifre ettiği sır görüşmenin 15 Temmuz'dan önce 17-25 Aralık ihanetinden sonra yapıldığı ortaya çıktı.

21 Haziran 2014'te İstanbul'daki toplantıda CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, MOSSAD ajanı Dan Arbell, CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı Michael Rubin, Chatham House'dan Heather Hurlburt ve Rezan Epözdemir bir araya geldi.

CHP-CIA-MOSSAD hattındaki ihanet görüşmeleri (Takvim.com.tr)CHP-CIA-MOSSAD hattındaki ihanet görüşmeleri (Takvim.com.tr)

CIA - MOSSAD - CHP'DEN ANKARA'DA YUVARLAK MASA TOPLANTISI

24 Haziran 2014'te Ankara'da yapılan toplantıya ise CHP geniş katılım gösterdi.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter, CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Faik Öztrak ve CHP'li Osman Korutürk, MOSSAD, CIA ve İngiliz düşünce kuruluşlarıyla masaya oturdu. Masanın baş köşesinde ise şimdilerde "İsrail, Türklere karşı PKK/YPG'ye silah versin" diyen CIA ajanı Michael Rubin var idi.

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