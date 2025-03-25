CIA’den zaman ayarlı provokasyon! CHP’nin masa ortağı Rubin’den Başkan Erdoğan ve kabineye küstah tehdit: Ya istifa ya hapis ya sürgün

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Saraçhane'de ikinci bir Gezi kalkışması hayali kuran CHP'nin yardımına birlikte masaya oturup pazarlık yaptığı CIA koştu. CIA ve Pentagon'un psikolojik harp elemanı olarak bilinen Michael Rubin, zaman ayarlı bir provokasyona soyundu.



Rubin, X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterip "Beşşar Esad Moskova' da yalnız kaldı. Acaba Erdoğan komşusu olur mu?" şeklinde rezil ifadeler kullandı.

Rubin, X hesabından yaptığı Türkçe paylaşımda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef gösterdi (Takvim.com.tr)



Azılı Türkiye düşmanı Rubin, daha sonra hem Başkan Erdoğan'a hem de Cumhurbaşkanlığı kabinesine "Ya istifa ya hapis ya sürgün" tehditleri savurdu.



Paylaşımına Başkan Erdoğan'ı etiketleyerek "Erdoğan'ın kabinesi karar vermeli istifa edip özgürleşmiş Türkiye'ye hizmet edecek veya Erdoğan'la ya hapise ya da sürgüne gidecek" dedi.