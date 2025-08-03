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Belgenet'e sahte kimlikle erişim girişimi iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi: E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nde sahte kimlikle Belgenet Sistemi'ne giriş yapıldığı iddialarıyla ilgili yapılan basın açıklamasında, e-imza sahibi daire başkanının dikkatiyle sızma girişimin derhal fark edildiği ve e-imzanın iptal edildiği belirtildi. Sistemde herhangi bir işlem yapamayan kişilerin IP adreslerinin tespit edildiği ve haklarında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

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Belgenet'e sahte kimlikle erişim girişimi iddiası! Bakanlıktan açıklama geldi: E-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmemiştir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün Belgenet Sistemi'ne yönelik sahte kimlikle giriş yapıldığı iddialarına ilişkin açıklamada bulundu.

(Ekran görüntüsü)(Ekran görüntüsü)

"HERHANGİ BİR İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ"

Bakanlık, sistem üzerinden herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini, giriş yapmaya çalışan kişilerin IP adreslerinin tespit edildiğini ve ilgili şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kamuoyuna yansıyan Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nde sahte kimlikle sisteme giriş yapıldığı iddiaları üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü Genel Satış Daire Başkanı bilgisi dışında e-Devlet hesabına elektronik imza ile giriş yapıldığını öğrenmesi üzerine Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek şikayetçi olmuştur. Aynı gün adına düzenlenen e-imzayı iptal ettirmiş ve durumu Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bildirmiştir.

Bakanlık konu ile ilgili ivedi olarak araştırma başlatmıştır. Yapılan araştırma sonucunda; Genel Satış Daire Başkanı'nın kısa sürede adına düzenlenen e-imzadan haberdar olup e-imzayı iptal ettirmesi sonucunda e-imza kullanılarak herhangi bir işlem gerçekleştirilmediği tespit edilmiştir.

E-imzayı üretenler ve e-imza ile Bakanlığımız belgenet sistemine bağlanmaya çalışan kişiler IP adreslerinden tespit edilmiştir. Bu kişiler hakkında işlem yapılmak üzere 25/06/2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur.

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