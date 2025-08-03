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Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'dan Acarkent’te 100 milyonluk villa!

Cezaevinde tutuklu olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal adli kontrolle hakimliğe sevk edildi. Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, Kangal'ın Acarkent'te alınan villanın gerçekte Rıza Akpolat'a ait olduğu, dikkat çekmemek için Burak Kangal'ın üzerine yapıldığı aktarıldı.

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Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal'dan Acarkent’te 100 milyonluk villa!

Cezaevinde tutuklu olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal adli kontrolle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, Kangal'ın Acarkent'te alınan villanın gerçekte Rıza Akpolat'a ait olduğu, dikkat çekmemek için Burak Kangal'ın üzerine yapıldığı aktarıldı.

Şüpheliye döviz bürosunda bozdurduğu 698 bin dolar soruldu. Çiğdem Yankılıç Kangal, "Eşimin hesabına havale yapıldı. Eşimin hesabına yatırılan 25 Milyon 600 bin TL bozdurmuş olduğum dövizin karşılığıdır" cevabını verdi.

Hazırlanan sevk yazısında, şüphelinin Rıza Akpolat'ın baldızı olduğu, şüpheli Rıza Akpolat'ın suçtan elde ettiği parayla aldığı Acarkent'teki villayı dikkat çekmemesi için şüphelinin eşi Burak Kangal'ın üzerine yaptığı anlatıldı.

Acarkent'te alınan bu evin gerçek değerinin 100 milyon TL'den fazla olduğunu bildiği kaydedilerek Akpolat'ın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçuna iştirak ettiği belirtildi.

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