Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağışlı ve serin havaya bırakmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde etkisini gösterecek sağanak yağışlar için 39 il uyarılırken bazı illerde ise "sarı kodlu" meteorolojik alarm verildi. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte 4 Temmuz hava durumu raporu...
Giriş Tarihi: 04.08.2025 07:12