Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

Sıcak Hava Dalgası Etkisinden Çıkıyoruz

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son dönemde yaşanan sıcak hava dalgalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Haziran sonunda bir, Temmuz ayında ise üç kez sıcak hava dalgası yaşandı. Bu süreçte sıcaklıklar, mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyretti. Ancak şu anda bu aşırı sıcaklık etkisinden çıkıştayız." dedi.