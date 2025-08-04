Kadraj Galeri Kadraj İkon Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu haftaya ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar yerini yağışlı ve serin havaya bırakmaya hazırlanıyor. Türkiye genelinde etkisini gösterecek sağanak yağışlar için 39 il uyarılırken bazı illerde ise "sarı kodlu" meteorolojik alarm verildi. Peki bugün İstanbul'da yağmur var mı? Bu hafta hava nasıl olacak? İşte 4 Temmuz hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 04.08.2025 07:12
Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 4-10 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde önemli bir hava değişikliğine işaret ederek, İstanbul'un da içinde olduğu 39 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ülke genelinde sıcaklıklarda 2-3 derecelik artış yaşanmasının ardından, 7 Ağustos Perşembe günü yağışların etkisiyle sıcaklıkların tekrar düşeceği belirtildi.

Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

Sarı Kodlu Alarm: 4 İlde Kuvvetli Sağanak Tehlikesi

Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük raporda Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu için sarı kodlu uyarı yapıldı. A Haber muhabiri Erşan Karaca bu illerde gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli seyredeceğini, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini aktardı.

Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

Hava Sıcaklıklarında Dalgalanma

Hafta başında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba gününe kadar 2-3 derece daha artabilir. Ancak Perşembe günü başlayacak yağışlarla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesi öngörülüyor.

Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

İSTANBUL'DA NE ZAMAN YAĞIŞ GÖRÜLECEK?

İstanbul ve çevresinde 7 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağış, yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklıklarına geçici bir mola verecek.

Meteoroloji’den 39 ile yağış 4 ile sarı kod uyarısı: İstanbul’da gök gürültülü sağanak için tarih verildi

Sıcak Hava Dalgası Etkisinden Çıkıyoruz

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, son dönemde yaşanan sıcak hava dalgalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şen, "Haziran sonunda bir, Temmuz ayında ise üç kez sıcak hava dalgası yaşandı. Bu süreçte sıcaklıklar, mevsim normallerinin 7-8 derece üzerinde seyretti. Ancak şu anda bu aşırı sıcaklık etkisinden çıkıştayız." dedi.