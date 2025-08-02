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“400 akademisyen usulsüz atandı” iddialarına yalanlama: DMM’den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan “400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

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“400 akademisyen usulsüz atandı” iddialarına yalanlama: DMM’den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada gündeme gelen "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, bu tür haberlerin kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyon olduğu belirtildi.

“400 akademisyen usulsüz atandı” iddialarına yalanlama: DMM’den açıklama geldi“400 akademisyen usulsüz atandı” iddialarına yalanlama: DMM’den açıklama geldi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında yer alan "400 akademisyenin usulsüz şekilde atandığı" yönündeki haberler, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir dezenformasyondur.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla işlem yapılan 220 kişi arasında Türkiye'de hiçbir akademisyen bulunmamaktadır.

Aynı şekilde, Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan herhangi bir öğretmen de şüpheliler arasında yer almamaktadır. Sadece bir sürücü kursu eğitmeni ile bir beden eğitimi hocasının adı geçmekte olup, bu kişiler öğretmen statüsünde değildir.

Soruşturma kapsamında 57 sahte üniversite diploması, 4 lise diploması ve 108 sahte sürücü belgesi düzenlendiği tespit edilmiştir. İki kişi dışında, düzenlenen hiçbir diplomanın herhangi bir meslek ifasında kullanıldığına dair bir tespit de bulunmamaktadır.

"400 akademisyenin usulsüz atandığı" yönündeki iddia, dosya şüphelilerinden birinin soyut beyanına dayanmaktadır. Bu ifade dışında herhangi bir somut bilgi, belge veya tespit mevcut değildir.

Türk akademisini ve eğitim camiasını hedef alan bu tür yayınlar, sistematik bir karalama kampanyasının ürünüdür. Nitekim soruşturma da bir dış ihbarla değil, bizzat bir üniversitenin iç denetimi sonucunda adli makamlara yapılan bildirimle başlatılmıştır.

Kamuoyunun manipülasyon amacı taşıyan bu tür içeriklere itibar etmemesi; yalnızca resmi ve doğrulanmış kaynaklardan yapılan açıklamaların dikkate alınması büyük önem taşımaktadır.

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