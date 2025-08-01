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İstanbul- Halep uçuşları yeniden başladı! Sefer sayısı Eylül'de 7 güne çıkarılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Halep hattında bugün itibarıyla tarifeli yolcu uçuşlarının yeniden başladığını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları’nın bugün itibariyle haftada 3 gün İstanbul-Halep arasında yolcu seferlerine başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, AJet’in ise Sabiha Gökçen-Halep hattında ilk uçuşu yarın gerçekleştireceğini kaydetti.

Giriş Tarihi:
İstanbul- Halep uçuşları yeniden başladı! Sefer sayısı Eylül'de 7 güne çıkarılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye ile hava ulaşımı alanındaki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, halihazırda İstanbul-Şam hattında haftanın her günü devam eden uçuşlara ek olarak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün girişimleriyle bugün itibarıyla İstanbul-Halep hattında da haftalık 3 frekans yolcu seferine başlandığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir UraloğluUlaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

"TÜRK HAVA YOLLARIMIZ, İSTANBUL-HALEP HATTINDA ÇARŞAMBA, CUMA VE PAZAR GÜNLERİ OLMAK ÜZERE HAFTADA 3 FREKANS UÇUŞ DÜZENLEYECEK"

Bakan Uraloğlu, "Uçuşların yeniden başlaması kapsamında, Şam seferlerinin ardından şimdi de Halep seferlerini başlatıyoruz. Türk Hava Yolları, İstanbul-Halep hattında çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 3 frekans uçuş düzenleyecek" dedi. Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Halep hattında sefer sayısını 15 Ağustos itibarıyla haftada 5 güne, 1 Eylül itibarıyla ise haftada 7 güne çıkaracağını belirtti

İstanbul- Halep uçuşları yeniden başladı (takvim foto arşiv)İstanbul- Halep uçuşları yeniden başladı (takvim foto arşiv)

SABİHA GÖKÇEN-HALEP SEFERLERİ YARIN BAŞLIYOR

AJet'in de 2 Ağustos itibarıyla Sabiha Gökçen-Halep hattında da uçuşların başlayacağını açıklayan Uraloğlu, "Sabiha Gökçen-Halep hattında 4 Ağustos'tan itibaren haftanın her günü uçuş gerçekleştireceğiz." açıklamasında bulundu.

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