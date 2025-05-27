Adıyaman’da fuhuş operasyonu

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. 3 Ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda masaj salonuna ve belirlenen birçok şahsın adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7 şüpheli gözaltına alındı, 7 kadın kurtarıldı.



Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünlerin ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs ile kurtarılan 7 kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)



(İHA)