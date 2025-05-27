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Adıyaman’da fuhuş operasyonu

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri masaj salonu görünümlü işletmeye fuhuş operasyonu düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, 7 kadın ise kurtarıldı.

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 09:40 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 10:15
Adıyaman’da fuhuş operasyonu

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Altınşehir Mahallesi'nde bir masaj salonu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı. 3 Ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda masaj salonuna ve belirlenen birçok şahsın adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7 şüpheli gözaltına alındı, 7 kadın kurtarıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünlerin ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs ile kurtarılan 7 kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
(İHA)(İHA)

(İHA)(İHA)

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