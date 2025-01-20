CHP’de yargıya parmak sallama rutini! İmamoğlu’na jet soruşturma: Başsavcı Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit etti

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti (Takvim.com.tr)





BAŞSAVCIYI EVLATLARIYLA TEHDİT ETTİ



Aydın'a soruşturma başlatılması üzerine Ekrem İmamoğlu skandalda vites yükseltip İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatlarıyla tehdit etti.



Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ne katılan İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." beyanıyla açık açık Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.