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CHP'de yargıya parmak sallama rutini! İmamoğlu'na jet soruşturma: Başsavcı Akın Gürlek'i evlatlarıyla tehdit etti

Beşiktaş'taki vurgun çarkıyla siyaseten çıkmaza giren CHP, yargıya parmak sallayarak çıkış yolu arıyor. CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a da "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" paylaşımıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i hedef gösterdi. Özgür Özel, Gürlek'e hakaretler savurdu. Ekrem İmamoğlu ise başsavcıyı evlatlarıyla tehdit edecek kadar ileri gitti. Hadsiz sözler sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. İmamoğlu hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Ocak 2025 , 13:21 Güncelleme Tarihi :20 Ocak 2025 , 13:58
CHP’de yargıya parmak sallama rutini! İmamoğlu’na jet soruşturma: Başsavcı Akın Gürlek’i evlatlarıyla tehdit etti

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    Cumhuriyet Halk Partisi, Beşiktaş Belediyesi'nde patlak veren ve bir ucu İBB ve iştiraklerine dokunan ihale vurgunu skandalı sonrası siyaseten çıkmaza girdi.

    Kırmızı kart fiyaskosuyla parti içinde alay konusu olan Özgür Özel, yargıya parmak sallayarak çıkış yolu aradı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e "Seyyar giyotin" diyerek hakaretler savurdu.

    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın (Takvim.com.tr)CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın (Takvim.com.tr)

    "SEYYAR GİYOTİN" PROVOKASYOU YARGIDA

    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a da "SEYYAR GİYOTİN'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı paylaşımı sonrası "Kamu görevlisine hakaret" ve "Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatıldı. Aydın, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Aydın, "Video içerik itibarıyla Genel başkanımız Özgür Özel'in sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir" diyerek topu Özgür Özel'e attı.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti (Takvim.com.tr)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti (Takvim.com.tr)


    BAŞSAVCIYI EVLATLARIYLA TEHDİT ETTİ

    Aydın'a soruşturma başlatılması üzerine Ekrem İmamoğlu skandalda vites yükseltip İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i evlatlarıyla tehdit etti.

    Modern Hukuk ve Yargının Siyasallaşması Paneli'ne katılan İmamoğlu, "Benim gencecik kardeşim, arkadaşım Cem Aydın'ı ifade için çağırıyorsun sözüm ona... 7-8 tane polisle evine yine baskın yapıyorsun... Neymiş bizim gözümüzü korkutmakmış amacın senin milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma! Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına biri dayanmasın, senin evlatlarını sabahın köründe kimse evden almasın..." beyanıyla açık açık Akın Gürlek ve ailesini hedef aldı.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti (Takvim.com.tr)CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti (Takvim.com.tr)

    HADSİZ SÖZLERE JET SORUŞTURMA

    Bu gelişme sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

    İmamoğlu hakkında Akın Gürlek ile ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle 'Tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek' suçundan soruşturma başlatıldı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün (20/01/2025) katıldığı bir programda İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akın gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle Tehdit ve Terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydına soruşturma! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürleke hakaret etmiştiCHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydına soruşturma! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürleke hakaret etmişti
    CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a soruşturma! İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e hakaret etmişti

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