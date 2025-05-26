Şehir eşkıyaları hakkında gereği yapıldı! Kurban pazarında kavga ihbarına gelen polislere alçak saldırı! Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı

Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı. (X)

HAKLARINDA GEREĞİ YAPILDI: 12 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyuna yaptığı açıklamada "Şehir eşkıyaları gözaltına alındı, gereği yapıldı" ifadelerini kullandı. R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. adlı 12 saldırganın yakalandığını duyurdu.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.

Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır.

Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.