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Şehir eşkıyaları hakkında gereği yapıldı! Kurban pazarında kavga ihbarına gelen polislere alçak saldırı! Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı

Ankara Keçiören’deki Bağlum Kurban Pazarı'nda denetime gelen İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine bazı hayvan satıcıları izin vermedi. Gerginliğin büyümesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ancak denetime karşı çıkan bazı esnaflar, bu kez polis ekiplerine alçakcasopalarla saldırdı. Skandal olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya polise saldıran 12 şehir eşkıyasının gözaltına alındığını duyurdu.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 17:59 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 18:18
Şehir eşkıyaları hakkında gereği yapıldı! Kurban pazarında kavga ihbarına gelen polislere alçak saldırı! Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı

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Ankara Keçiören'de yer alan Bağlum Kurban Pazarında bugün skandal bir olay yaşandı.

Denetim yapılmasına izin vermeyen kurban satıcıları polise saldırdı. (Sosyal medya)Denetim yapılmasına izin vermeyen kurban satıcıları polise saldırdı. (Sosyal medya)

DENETİME İZİN VERMEDİLER ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR

Alınan bilgilere göre, kurban satıcılarından bazıları denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Denetim yapılmasına izin vermeyen kurban satıcıları polise saldırdı. (Sosyal medya)Denetim yapılmasına izin vermeyen kurban satıcıları polise saldırdı. (Sosyal medya)

ŞEHİR EŞKIYALARI POLİSE SALDIRDI

Kurban satıcılarının olaya müdahale etmeye çalışan polislere saldırması nedeniyle arbede çıktı.

Denetim yapılmasına izin vermeyen kurban satıcıları polise saldırdı. (Sosyal medya)Denetim yapılmasına izin vermeyen kurban satıcıları polise saldırdı. (Sosyal medya)

Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı. (X)İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı. (X)

HAKLARINDA GEREĞİ YAPILDI: 12 GÖZALTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyuna yaptığı açıklamada "Şehir eşkıyaları gözaltına alındı, gereği yapıldı" ifadelerini kullandı. R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. adlı 12 saldırganın yakalandığını duyurdu.

İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:

Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.

Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır.

Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.

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