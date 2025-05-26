Şehir eşkıyaları hakkında gereği yapıldı! Kurban pazarında kavga ihbarına gelen polislere alçak saldırı! Ali Yerlikaya duyurdu: 12 gözaltı

Ankara Keçiören'de yer alan Bağlum Kurban Pazarında bugün skandal bir olay yaşandı.
Ankara Keçiören'de yer alan Bağlum Kurban Pazarında bugün skandal bir olay yaşandı.
DENETİME İZİN VERMEDİLER ORTALIĞI KARIŞTIRDILAR
Alınan bilgilere göre, kurban satıcılarından bazıları denetim yapmaya gelen Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine engel olmak istedi. Durum üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
ŞEHİR EŞKIYALARI POLİSE SALDIRDI
Kurban satıcılarının olaya müdahale etmeye çalışan polislere saldırması nedeniyle arbede çıktı.
Olay yerine gönderilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle çıkan arbede sonlandırılırken, bazı polislerin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.
HAKLARINDA GEREĞİ YAPILDI: 12 GÖZALTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kamuoyuna yaptığı açıklamada "Şehir eşkıyaları gözaltına alındı, gereği yapıldı" ifadelerini kullandı. R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. adlı 12 saldırganın yakalandığını duyurdu.
İşte Ali Yerlikaya'nın o paylaşımı:
Bugün Ankara'da, Keçiören Bağlum Kurban Pazarı'nda görevli polislerimize saldıran 12 saldırganın; R.A., R.B., M.C.B., M.G., F.A., E.B., F.A., H.O., S.A., H.Y., S.S. ve Ö.K. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiş ve bu şehir eşkıyaları gözaltına alınmıştır.
Saldırıda 5 polisimiz hafif şekilde yaralanmıştır.
Şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz.