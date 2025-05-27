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27 Mayıs İstanbul'da trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar...

Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk sevinci İstanbul'da coşkulu anlara sahne olacak ancak kutlama öncesi kritik bir uyarı geldi. Valilik, taraftarların yoğunluk yaşanacak bölgelerde dikkatli olması gerektiğini vurgularken, bazı yolların saat 15.00’ten itibaren trafiğe kapatılacağını açıkladı. İşte kutlamanın yapılacağı alan ve kapatılacak güzergahlar...

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Giriş Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:17 Güncelleme Tarihi :27 Mayıs 2025 , 08:21
27 Mayıs İstanbul’da trafiğe kapalı yollar listesi 2025: Bugün hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar...

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İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kentte bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Salı günü saat 15.00'ten itibaren sahil yolu ve Bağdat Caddesi çevresindeki güzergahlar araç trafiğine kapalı olacak.

Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

🛑 HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

Valilik açıklamasına göre, 27 Mayıs Salı günü saat 15.00'ten kutlama programının sona ereceği saate kadar şu yollar araç trafiğine kapalı olacak:

-Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı kesişimi ile Bostancı Meydan arası sahil yolu (Kadıköy istikameti)

-Bağdat Caddesi'nin Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki bölümü

-Bu caddeye çıkan tüm tali sokaklar

Bu kapsamda özellikle sahil hattını ve Bağdat Caddesi çevresini kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

🚗 ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

Trafik akışının rahatlatılması amacıyla sürücüler için alternatif güzergahlar da duyuruldu. Valilik, bu yolları kullanmaları konusunda vatandaşları uyardı:

-Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu)

-Şemsettin Günaltay Caddesi

-D-100 Karayolu (E-5)

  • Cemil Topuzlu Caddesi

  • Turgut Özal Bulvarı'nın güney istikameti

📢 VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, trafiğe kapatılacak bölgelerde yoğunluk yaşanabileceğini belirterek vatandaşlardan toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini ve mümkünse araçlarıyla bu güzergahlardan uzak durmalarını istedi.

Fenerbahçe Beko'nun kazanmış olduğu şampiyonluk, taraftarlar için büyük bir coşkuya sahne olurken, kutlamaların İstanbul trafiğini etkilemesi bekleniyor. Kutlamalara katılmayı planlayan taraftarların da belirtilen saatten önce bölgede bulunmaları ve trafik düzenlemelerine riayet etmeleri istendi.

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