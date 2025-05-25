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Her alanda iş birliği | Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi!

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ABD ve AB’nin yaptırımları kaldırması üzerine, Başkan Erdoğan’a teşekkür ziyaretine geldi. Erdoğan, desteklerinin devam edeceğini söyledi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mayıs 2025
Her alanda iş birliği | Başkan Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi!

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ağırladı. Kritik görüşmede, "Terörsüz" süreçten Suriyeli mültecilerin güvenli dönüşüne, İsrail'in artan saldırılarından ABD'nin yaptırım kararlarına kadar birçok sıcak başlık masaya yatırıldı.

Erdoğan, Suriye'ye yaptırımların kaldırılmaya başlanmasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunu açıkladı.

Erdoğan, Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğine inandığını, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Şam'ın yanında durmaya devam edeceğini vurguladı. İsrail'in Suriye'deki işgal ve saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini anlattı.

Başkan Erdoğan, "Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerinin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini" ifade etti.

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TERÖRSÜZ TÜRKİYE'Yİ YÜKSELTECEĞİZ
Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Bir Şiir Bir Hayat- Canım İstanbul" programına katıldı.

Erdoğan, "Bugün tarihini bilen bir gençlik var. Biz de eserlerimiz hizmetlerimizle bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugüne kadarki en büyük eserimizi yani Terörsüz Türkiye'yi çok yakın zamanda savğlam bir temel üzerinde yükselteceğiz." dedi.

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