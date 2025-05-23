Selçuk Bayraktar’dan Takvim.com.tr’ye “Etnospor” mesajı: Kültürel mirasımızın yaşatılması için önemli | Sümeyye Erdoğan Bayraktar'dan "aile" vurgusu

"Medeniyetimizin ileriye yürümesi köklerden göklere olan serüveninin tam manasıyla gerçekleşebilmesi medeniyetimizin güçlü köklerine dayanmasıyla ancak mümkün. Bu dünyanın her yerinde böyle. Dolayısıyla ben özellikle kültürel mirasımızın yaşatılmaya çalışıldığı bu festivalleri çok kıymetli buluyorum. Burada sadece kendi milletimizin ve medeniyetimizin değil tüm dost ve kardeş coğraflayalarımızın Doğudan Batıdan Uzak Doğudan Orta Asyadan insanlığın ortak hazinesi kültürlerin sergilendiği bir festival...

Bugün dünyada baktığımızda özellikle küresel sistemin tüketime dayalı bir sistem oluşturmaya çabaladığını görüyoruz. Bir anlamda yeknesaklığa giderken aslında insanlığın kıymetli hazinesinin kaybolduğunu görüyoruz. Dünya tabi yavaş yavaş bunu farkına varmaya başladı böylesine farklı insanlığın bir anlamda hazinesi olan birikimin farklı renklerin her birini yaşatma çabasının dünyanın farklı yerlerinde olduğunu da görüyoruz. Bu anlamda bu festivali çok kıymetli buluyorum.

"EŞİM VE EVLADIMLA GELDİM"

Eşim ve evladımla birlikte geldik. Daha önce de ziyaret etmiştik hem keyifli bir deneyim yaşamıştık hem de nesillerimizin kültürel mirasımıza sahip çıkması açısından böyle yerleri ziyaret etmesini kıymetli buluyoruz."

SÜMEYYE ERDOĞAN BAYRAKTAR: TOPLUMLAR KENDİ KÜLTÜRLERİNİ ORTAYA KOYUYOR

Selçuk Bayraktar'ın eşi KADEM Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da Takvim.com.tr'ye konuştu.

Etnospor alanının bu yıl da çok güzel olduğunu söyleyen Sümeyye Erdoğan Bayraktar "Geleneksel birçok oyunu burada görebiliyoruz. Çocuklar çok mutlu burada" dedi.

Bu durumunun kültürel bir zenginlik olduğunu vurgulayan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"İnsanların neredeyse tek tipleştirilmeye çalışıldığı bir dünyada Etnospor gibi fırsatlarla toplumların kendi kültürlerini ortaya koymaya çalıştıklarını görüyoruz. Ailelerdeki bireylerin ellerine telefon, tablet aldığı bireysel etkinliklerle zaman geçirdiği bir dünyada böyle mecralar ailenin bir arada 7'den 70'e herkesin kendisi için aktivite bulacağı ama bir arada yapabileceği zemin olmuş oluyor. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum"