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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Göktepe 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi!

Başkan Erdoğan, müjdeyi verdi. Göktepe- 3 kuyusunda 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi. 30 milyar dolarlık gazın, Türkiye'yi üst lige taşıyacağı belirtildi. Erdoğan, Arnavutluk dönüşünde "Terörsüz Türkiye" sürecinden bahsetti. Nihai hedefin silahları gömmek olduğunu söyledi. "Milletimiz dik durdu, zincirlerimizi kırdık" dedi. AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski, 72 kriterin 66'sının tamamlandığını belirtti. Kalan 6 kriterin de yerine getirilmesi için diyaloğa hazır olduklarını söyledi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Göktepe 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfedildi!

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Başkan Erdoğan, İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni açtı. Avrupa'nın en büyüğü olan hastaneye dünyanın birçok ülkesinden hasta geleceğini açıkladı.

ZİNCİRLERİ KIRIYORUZ
Başkan Erdoğan, 50 yıllık terör belasından kurtulacağımız günlerin yakın olduğunu belirterek, "Terör belası yıllarca bu ülkenin ayağına vurulmuş bir prangaydı. Hızımızı azaltan, ayaklarımızı bağlayan zincirleri kırmaya başladık" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tiran dönüşü uçakta gazetecilerin sorularına cevap verdi. Terörsüz Türkiye sürecine girildiğini bildirdi: 8 TERÖRSÜZ Türkiye'nin nihai hedefi bellidir. Silahları gömmek. Terör örgütünün silahlarını tamamen bırakması, fesih kararının eksiksiz biçimde uygulanması, illegalitenin terk edilmesi şart. Alınan kararların tatbikini çok yakından takip edeceğiz. Şehitlerimizin manevi hatırasına, şehit yakını ve gazilerimizin haklarına halel getirmeden terörsüz Türkiye'ye kavuşacağız.

Terörün, Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkmasıyla birlikte yepyeni bir dönemin kapısı aralanacaktır. Terör belası yıllarca bu ülkenin ayağına vurulmuş bir prangaydı. Hızımızı azaltan, ayaklarımızı bağlayan zincirleri kırmaya başladık.

Terör örgütünün, bulunduğu bölgeleri terk etmesiyle Güneydoğu'da, Doğu'da halaylar niye çekildi? Bütün bu halayların bir anlamı vardı. Artık Doğu'ya, Güneydoğu'ya huzur geldi diye benim vatandaşım orada halaylar çekti. Benim Doğu'daki, Güneydoğu'daki halkımın yaşamı çok daha farklı bir hale gelecek. Hem ticari hayat canlanacak hem de benim vatandaşım caddelerde, sokaklarda nefes alacak.

Yaylalar canlanacak, ayağa kalkacak. Çobanlarımız yaylada sürüsüyle beraber güvenli şekilde hayat sürdürebilecek. Ülkemin dört bir yanında da artık huzur, tam anlamıyla hissedilecek. Birkaç cılız ses çıkıyor, vatandaşımız sürece sahip çıktıkça bu sesler de kesilecek. Beklentimiz, terör defterinin bir daha açılmamak üzere kapanmasıdır. Başkan Erdoğan, "Bundan sonra örgütün feshi ve silahların teslimi ile ilgili çalışmaların nasıl yapılacağı, devletimizin güvenlik birimlerinin takibindedir" dedi.

705 YATAK KAPASİTELİ
Başkan Erdoğan, Bahçelievler'de inşa edilen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi Açılış Töreni'ne katıldı. 102 bin metrekarelik kapalı alanda inşa edilen ve 705 yatak kapasitesine sahip olan hastane, 88 poliklinik odası, 5 ameliyathane ve 6 yoğun bakım yatağıyla hizmet veriyor. 570 araçlık otopark kapasitesiyle de hasta ve ziyaretçilere ulaşım kolaylığı sağlanıyor. Hastanede inme sonrası fonksiyon kaybı yaşayan, yürüme güçlüğü çeken veya ortopedik sorunları bulunan hastalar için bireyselleştirilmiş tedavi planları uygulanacak.

İSTANBUL BARIŞ MÜZAKERELERINDE TÜRKIYE'NIN DIPLOMATIK ROLÜ DÜNYA BASININDA YANKI BULDU
İstanbul'da düzenlenen barış müzakerelerinde Türkiye'nin diplomatik rolü dünya basınında geniş yer aldı.

KAZANAN ERDOĞAN
TÜRKİYE'NİN barış müzakerelerindeki rolü, dünya basınında geniş yer buldu:
BBC: İstanbul, dünyanın merkezi...
AL JAZEERA: Türkiye, önemli bir diplomatik aktör...
NAU (İSVİÇRE): İstanbul müzakerelerinin gerçek kazananı Erdoğan.
LİBERAL (YUNANİSTAN): Erdoğan, bölgesel bir oyuncu.

LE SOIR: Erdoğan'ın ülkesi Türkiye, Ukrayna müzakerelerinin yeniden merkezi haline geldi. Bu durum Erdoğan'ın son yıllarda aşırı artan diplomatik zaferini gösteriyor...

AL JAZEERA: Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşında denge unsuru olmuştur.

LIBERAL: Erdoğan bölgesel oyuncu haline geliyor ve Atina yeni senaryoyla karşı karşıya.

TA NEA: Türkiye merkezde, Yunanistan hiçbir yerde.

CALIBER: Rusya'yı ziyaret eden tek NATO lideri olan Erdoğan'ın kişisel diplomasisi, Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olarak statüsünü güçlendirdi.

AZERNEWS: 'Kazankazan' ilkesine dayalı aktif dış politikasıyla tanınan Başkan Erdoğan, uluslararası krizlerin çözümünde kilit rol oynamıştır.

DIE WELT: Erdoğan, kendisini bir arabulucu, ülkesini de vazgeçilmez bir güç olarak konumlandırdı.

ZİRVE ŞARTI
İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-Ukrayna üçlü toplantısının ardından Kremlin açıklama yaptı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski arasında koşullarda anlaşılırsa görüşme olabileceğini anlattı.

Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ve Putin arasında olası bir görüşmeye ilişkin olarak ise "Eğer Trump ile bir görüşme yararlı addedilirse bunu duyura-cağız" dedi. Bu arada Trump yaptığı açıklamada, Ukrayna- Rusya arasındaki barışın, kendisi devreye girmeden olamayacağını vurguladı. Yarın ateşkes için Putin ve Zelenski'yle görüşeceğini açıkladı.

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