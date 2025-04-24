Deprem çantasında ne olmalı? İstanbul depremi sonrası herkes bunu araştırıyor!

Hala devam eden artçı sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı ve afetlere hazırlıklı olmanın hayati önemini ortaya koydu.

Çevre şehirlerde dahi hissedilen bu şiddetli deprem, milyonlarca insanı paniğe sürükledi.

Deprem çantası (AA)

DEPREM ÇANTASININ ÖNEMİ

Deprem çantası, afet sonrası ilk 72 saat gibi kritik bir süreçte hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanmış bir acil durum kitidir. Afet anında yollar kapanabilir, elektrik ve su kesintileri yaşanabilir, yardım ekipleri ise her noktaya hemen ulaşamayabilir.

Bu nedenle, deprem çantası bireylerin ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılayarak hayatta kalma şansını artırır.

Her evde bir deprem çantası bulundurulmalı ve düzenli olarak güncellenmeli.