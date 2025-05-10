Diyanet’e göre kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
Kurban Bayramı yaklaşırken, pek çok kişi kurban ibadetini yerine getirebilmek için 2025 kurbanlık fiyatlarını araştırıyor. Son yıllarda kredi kartı kullanımının artmasıyla birlikte, kurbanın kredi kartıyla alınmasının dinİ açıdan geçerliliği sorgulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kredi kartıyla kurban alımının caiz olup olmadığı konusunda açıklamalar yaptı. Peki Diyanet’e göre kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir? İşte yanıtı!
Kurban Bayramı yaklaşırken, kredi kartıyla kurban satın almanın caiz olup olmadığı merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, kredi kartı ile kurban alımı hakkında açıklamada bulundu.
Diyanet'e göre kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?
Kurban kesmekle yükümlü bir kişi, kurbanlık hayvanını nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla da tek çekim veya vadeli şekilde satın alabilir. Bu durumda, bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın geçerliliğini etkilemez.
Ancak, kredi kartı borcunun ödeme tarihinde ödenmesi ve gecikme nedeniyle faizli işleme girilmemesi önemlidir.