Diyanet’e göre kredi kartıyla kurban satın almak caiz midir?

(Kaynak: AA)

Eğer kredi kartı ile vadeli ödeme yapılacaksa ve bankanın uyguladığı faizli bir işlem söz konusu olursa, kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem nedeniyle ayrı bir günah doğar. Bu yüzden faizden kaçınılması önerilir.