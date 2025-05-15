Kilo kontrolü uygulaması başladı! Bakan Memişoğlu da tartıya çıktı

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Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz günlerde vatandaşların sağlığı için 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile sağlık personelinin, vatandaşların yoğun olduğu meydanlarda, kamusal alanlarda ve etkinlik noktalarında boy, kilo ve Vücut Kitle İndeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini açıklamıştı. Memişoğlu, fazla kilolu kişilerin tespit edilerek Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerine yönlendirileceğini, bu sayede kişilere diyetisyenlerce beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti sunulacağını dile getirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından 81 ilde başlatılan "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyasına ilişkin yeni paylaşımlarda bulundu. Memişoğlu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Sevgili gençler, sosyal medyada yazdıklarınızı okuyorum. Çok eğlencelisiniz ancak fazla kilo konusu ciddi. 81 ilde eş zamanlı başlattığımız uygulama kapsamında ben de gönüllü olarak vücut kitle indeksimi ölçtürdüm. Fazla kilolu kişileri Aile Sağlığı Merkezlerimize ve Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirdiğimiz, ücretsiz beslenme danışmanlığı ve takip hizmeti almalarını sağladığımız yeni uygulamamızı, bu konuda farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için önemli bir adım olarak görüyoruz."