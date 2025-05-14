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Polis ekipleri hayrete düştü! 887'si gümüş 122'si altın! Hepsi iş adamının adresinden çıktı

Bursa’da polis ekiplerini hayrete düşüren bir olay yaşandı. 66 yaşındaki iş adamı R.Ö.'nün adresine yapılan baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait toplam 122'si altın 1009 adet sikke ve 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.

Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 15:02
Polis ekipleri hayrete düştü! 887’si gümüş 122’si altın! Hepsi iş adamının adresinden çıktı

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Bursa il Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılarına yönelik yaptığı çalışmada, aldığı istihbari bilgiler sonucunda Nilüfer İlçesinde oturan R.Ö., isimli 66 yaşındaki bir iş adamını radarına aldı.

Tarihi eser operasyonunda 1009 sikke ve Osmanlı dönemine ait kağıt paralar ele geçirildi. (DHA)Tarihi eser operasyonunda 1009 sikke ve Osmanlı dönemine ait kağıt paralar ele geçirildi. (DHA)

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Ekipler takip ettiği şüphelinin adresine Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla düzenlediği baskında Napolyon ve Osmanlı dönemlerine ait 887 gümüş, 122 altın olmak üzere 1009 sikke 4 adet Osmanlı dönemine ait kağıt para ele geçirdi.

Şüpheli R.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)Şüpheli R.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı. (DHA)

Paha biçilmez operasyonda tarihi eserler muhafaza altına alınıp, inceleme yapılmak üzere ilgili müze müdürlüğüne teslim edilirken, şüpheli R.Ö. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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