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Terörsüz Türkiye sürecinde gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takipte: Silahlara balistik inceleme

PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamaya çevrildi. Örgütün silah bırakma durumunu devletin adım adım takip edeceği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025
Terörsüz Türkiye sürecinde gözler ikinci aşamada! MİT adım adım takipte: Silahlara balistik inceleme

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PKK'nın kendisini feshettiğini açıkladığı tarihi kararının ardından gözler sonraki sürece çevrildi. Terörsüz Türkiye sürecinde artık ikinci aşamaya geçilirken, bu dönemin en önemli ayağını oluşturan ve üç aylık bir süreyi alması beklenen silahların teslimi ile ilgili takvim belirlendi.

Buna göre Haziran ayında Türkiye içinde, Irak'ta ve Suriye'de bunun için bir mekanizma oluşturulacak. Silahların teslimi için Süleymaniye ve Erbil'de iki ayrı komisyon kurulacak. Bu komisyonlarda Irak Merkezî Hükûmeti, Kuzey Irak Yönetimi ve MİT'ten görevliler ortak görev yapacak. MİT, silah bırakma sürecini 7/24 takip edecek. Özellikle, fesih ve silah bırakma sürecinin 'göstermelik' olup olmadığı farklı kanallardan gözlemlenecek, raporlanacak. Terör örgütü silah, mühimmat ve diğer malzemelerinin bulunduğu depo ya da mağara gibi yerleri de devlete bildirecek.

3 BİN 500 PKK'LI VAR
Şu anda 3 bin 500 civarında PKK'lı terörist bulunuyor. Çoğunluğu suç kaydı olmayanlardan oluşan yaklaşık 2 bin terör örgütü mensubunun, Türkiye'ye dönmesi bekleniyor. Bunlar mevcut yasalar içinde hukuki bir sürece tabi tutulacak. Örgütün yönetici kadrosunun ise Irak veya Suriye'de kalmasına izin verilmeyecek. YPG konusunda Şam yönetimi ile görüşülerek süreç yürütülecek. Yeni sürece itiraz edenlerin örgütten ayrılarak farklı bir yeni silahlı yapılanmaya gitme ihtimaline karşı, Türkiye uzun bir süre bölgede kalmaya devam edecek.

MİT'İN GÖZLEMLERİ ETKİLİ OLACAK
MİT'in sahadaki gözlemlerine göre Türkiye'de de demokratikleşme konusunda aşamalı olarak bazı yeni adımların atılması gündeme gelecek. Ancak, bu adımlar atılırken Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden taviz verilmeyecek. PKK'nın teslim ettiği silahların hepsi Türkiye'ye verilecek. Silahlar üzerinde inceleme yapılacak. Türkiye'de kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak.

BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞIN REHBERİ
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi.

"22 Ekim'de Sayın Bahçeli'nin cesur çıkışı, 27 Şubat'ta Öcalan'ın tarihi çağrısı, 10 Nisan'da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın süreci sahiplenmesi ve gösterdiği kararlılık, barışı limana ulaştırmanın rehberi olmuştur. Alınan karar, Kürt-Türk ilişkilerinde demokratik bir zemin kurma, ortak bir vatan fikrini büyütme ve barışçıl bir çözüm arayışını güçlendirme çağrısıdır" dedi.

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