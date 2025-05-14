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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan PKK'nın feshi sonrası umut hakkı açıklaması: "Böyle bir durum da görüşme de yok"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devam eden çalışmaların olduğunu belirten Bakan Tunç, "Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık." dedi. Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için umut hakkı sorularını cevaplayan Tunç, "Böyle bir durum da, görüşme de yok" ifadesini kullandı.

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Giriş Tarihi :14 Mayıs 2025 , 12:31 Güncelleme Tarihi :14 Mayıs 2025 , 12:44
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan PKK’nın feshi sonrası umut hakkı açıklaması: Böyle bir durum da görüşme de yok

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK PARTİ TERÖRÜN İSTİSMAR ETTİĞİ TÜM ALANLARI ORTADAN KALDIRDI
Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesajlar veren Bakan Tunç, "Devam eden çalışmalar var. Terörün istismar ettiği tüm alanları kaldırdık." ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. (AA)Abdullah Öcalan PKK'ya silah bırakma çağrısı yapmıştı. (AA)

UMUT HAKKI SÖZ KONUSU DEĞİL
Bakan Tunç, terör örgütü PKK'nin "fesih" kararı sonrası elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili yeniden gündeme gelen "umut hakkı" iddialarına yanıt verdi. Bakan Tunç, "Umut hakkı söz konusu değil. Böyle bir durum da, görüşme de yok" ifadesini kullandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Kenya'da paketlenip Türkiye'ye getirildiği anlar (Takvim.com.tr Arşiv)

3 SENARYO İDDİASI
PKK terör örgütünün silah bırakması sonrası çağrıyı yapan elebaşı Abdullah Öcalan hakkında "umut hakkı" iddiaları gündeme gelmişti. Elebaşının İmralı'da cezasını çekmeye devam edeceği kesin ancak Milliyet Öcalan'ın durumuna ilişkin konuşulan 3 senaryo olduğunu iddia etmişti.

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İşte Milliyet'te yer alan o 3 ihtimal:

"1-) DEM Parti ve örgüt kanadı sürekli "fiziki özgürlük" istese de, Öcalan'ın, güvenlik endişesiyle İmralı dışına çıkmak istemediği biliniyor.

2-) "Umut hakkı" talebi de sürecin ilerleyen saflarında gündeme gelebilecek bir konu olarak değerlendiriliyor. En kısa vadede yapılabilecekler arasında Öcalan'ın süreçle ilgili temas ve diyalogları için daha rahat bir ortama kavuşturulması imkanının tanınabileceği ifade ediliyor. İdari kararla daha geniş bir çalışma ortamına sahip olmasının sağlanacağı hatta sağlandığı konuşulurken, gündeme getirilecek düzenlemeler ile avukatları, DEM Partililer ile görüşme imkanlarının artırılması, diğer siyasi parti temsilcileri ve akademisyen, yazar, gazeteciler ile görüşmelerine izin verilmesinin mümkün olacağı belirtiliyor. Telefon hakkı sağlanması da tanınacak imkanlar arasında sıralanıyor.

DEM PARTİ'DE OLAĞANÜSTÜ KONGRE Mİ?
3-) PKK kongre kararlarına bağlı olarak DEM Parti'nin olağanüstü kongreyle yeniden yapılanacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Bu çerçevede Öcalan'ın parti kuracağı, yeniden yapılanan partinin başına geçebileceği hatta kendisine Meclis yolu açılıp açılmayacağı da merak ediliyor. Ancak şu andaki mevcut anayasa ve Siyasi Partiler Kanunu hükümleri buna kesinlikle imkan tanımıyor. Hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması, İnfaz Kanunu'nda beklentileri karşılayacak düzenlemelere gidilmesi, silah bırakan PKK'lıların akıbeti, kayyum düzenlemesiyle görevden alınan belediye başkanlarının göreve iadesi gibi adımların atılmasının ardından DEM Parti, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin de dillendirdiği umut hakkının gündeme gelmesini bekliyor."

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