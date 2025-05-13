47 yıllık PKK belası 254 günde bitti! Silahlarla gömüleceklerdi şimdi silahları gömecekler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , 30 Ağustos törenleri dolayısıyla yaptığı konuşmada iç cepheyi güçlendirme vurgusuyla süreci başlattı.

(Takvim.com.tr)



Bahçeli, kısa süre sonra DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yaptı.



Başkan Erdoğan da, sürece ilişkin açıklamasını 30 Ekim'de yaptı. Erdoğan, Bahçeli'nin vücudunu taşın altına koyduğunu, fırsat penceresi açıldığını ifade etti.

Bahçeli'nin çağrısının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, "Bu ülkede terörün bitmesine tam destek vereceğiz" dedi.



26 Kasım 2024'te DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.



9 Aralık 2024 günü Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından alkışladı.



27 Aralık 2024'te Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.



Bir gün sonra İmralı'ya giden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü.



Heyet bu görüşmenin ardından Ankara'da siyasi partiler turuna başladı.

ÖCALAN'IN MEKTUBU

Şubat ayının sonuna gelindiğinde ise terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın mektubu İstanbul'da bir otelde okundu. Öcalan mektubunda terör örgütüne kendini feshetme çağrısında bulundu. Öcalan "Tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" ifadelerini kullandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Örgüt silahları 3-4 ayda teslim edecek.

Depo ve mağaraların yeri bildirilecek.

2 bin örgüt mensubu için mevcut yasalar içinde hukuki süreç işleyecek.

Sürece tabi tutulanlar 2 yıl gözlenecek.

Sözde yöneticiler Güney Afrika ya da batılı bazı ülkelere gönderilecek.

YPG unsurları Suriye Milli Ordusu'na entegre edilecek.