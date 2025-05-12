AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber ekranlarında Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, "PKK uzantılarıyla beraber ortadan kalkacak. Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacak" ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

PKK tüm uzantılarıyla topyekün ortadan kalkacak. Dönüm noktası iç cephe çağrısıdır. Bırakılan silahların hepsi kayıt altına alınacak. Odak noktası feshetme ve silah bırakma olmalı. Süreci eleştiren muhalefet siyasi boşluktadır

Terörle mücadele meselesi hükümetimizin her zaman gündemi oldu.

Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminden itibaren Türkiye nin terör örgütlerinin karşısındaki gücünün ve kapasitesinin artırılması öncelikli hale getirildi.

Türkiye'nin sert güç unsurlarıyla yumuşak güç unsurlarını, yani bir yandan terör örgütüyle askeri alanda mücadele etme kapasitesinin artırılmasıyla bir yandan da terör örgütünün terörirzm yapmaktan vazgeçirme kabiliyetlerini kullanma şekliyle bir yaklaşım üretildi. Geçmişte Çözüm Süreci dediğimiz, Milli Birlik Kardeşlik Projesi dediğimiz bu süreçler denendi.

Bu meseleye yaklaşırken özellikle kimlik konularıyla hak ve özgürlüklerle terörle mücadele meselesini hassasiyetle ayırdığı görüldü. Gelinen son noktada bu geçmişteki tecrübeler ışığında Türkiye'nin sert güç unsurları her zaman tetikte görevinin başındayken ve bu konuda da belli üstünlükler sağlanmışken bir kapasite ortaya koyuldu.

Burada ilk olarak Cumhurbaşkanımızın yaptığı iç cephenin güçlendirilmesi çağrısı bir dönüm noktası oldu. Sayın Devlet Bahçeli, iç cephenin güçlenmesiyle çağrısı çerçevesinde büyük bir stratejik çağrı yaptı.

Terör örgütünün silah bırakmasıyla ilgili olarak arkasından süreç devam etti ve sonunda sayın Cumhurbaşkanımızın bu sürece dönük yaklaşımıyla birlikte bu bir devlet politikası olarak hayata geçmiş oldu. Tüm bu yaşananlar noktasında geldiğimiz noktada terör örgütü feshini ve silah bırakmasını ifade etmiş oldu.

Bizim açımızdan bundan sonrası sahada fiilen takip edilmesi gereken konudur. Bu sahadaki gelişme ilgili mekanizmalar ilgili kurumlar tarafından takip edilecek.