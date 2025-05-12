Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MASAD HANGİ KONULAR VARDI?

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinildi. Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.