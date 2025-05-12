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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü: "PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü. Fidan, yaptığı telefon görüşmesinde, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmeye ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye’nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur." denildi.

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 20:40 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 20:50
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD’li mevkidaşı ile görüştü: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MASAD HANGİ KONULAR VARDI?
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili konular ile Suriye, Gazze ve Ukrayna dahil bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Suriye'nin istikrarı ve refahı bakımından bu ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio (AA)

ABD vatandaşı Edan Alexander'ın Hamas tarafından serbest bırakılmasının önemine değinildi. Rusya ile Ukrayna arasında yapılması hedeflenen görüşmelere dair fikir alışverişinde bulunuldu.

14-15 Mayıs tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Dışişleri Bakanı Rubio'nun Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaretin detayları ele alındı.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği (Ekran görüntüsü)ABD'nin Ankara Büyükelçiliği (Ekran görüntüsü)


PKK'NIN FESİH KARARI BİR DÖNÜM NOKTASI NİTELİĞİNDEDİR
Görüşmeye ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Terörist grupların silah bırakması, medeniyet için her zaman zafer teşkil eder. PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşerek desteğimizi yinelemiştir. Amerika Birleşik Devletleri, kalıcı barış ve güvenlik yolunda ilerleyen NATO Müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Medeni dünyada terörün geleceği yoktur." denildi.

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