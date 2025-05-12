Feshetmek nedir? Feshetti ve feshedildi ne anlama geliyor? TDK Türkçe anlamı

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Fesh etmek, bir anlaşmanın ya da yapılan bir düzenlemenin bozulması, iptal edilmesi ya da geçersiz sayılması anlamına gelir. 12. yüzyıldan beri kullanılan bu kelime, özellikle hukuki bir terim olarak yaygınlık kazanmıştır. Bir mahkeme, daha önce alınmış bir kararı bozarsa bu durum "feshetmek" olarak adlandırılır.

(Takvim Foto Arşiv) Özellikle sözleşmelerde, karşılıklı bir anlaşmazlık durumunda taraflardan birinin, yapılan anlaşmanın geçersiz kılınması için başvurduğu bir yöntem olarak kullanılır. Bu bağlamda, "fesih" ile "fesh etmek" arasında anlamca bir yakınlık bulunur, ancak "fesh etmek" kelimesi daha çok fiil olarak kullanılır.