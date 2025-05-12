Feshetmek nedir? Feshetti ve feshedildi ne anlama geliyor? TDK Türkçe anlamı

Fesh etmek, bir anlaşmanın ya da yapılan bir düzenlemenin bozulması, iptal edilmesi ya da geçersiz sayılması anlamına gelir. 12. yüzyıldan beri kullanılan bu kelime, özellikle hukuki bir terim olarak yaygınlık kazanmıştır. Bir mahkeme, daha önce alınmış bir kararı bozarsa bu durum "feshetmek" olarak adlandırılır.
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Özellikle sözleşmelerde, karşılıklı bir anlaşmazlık durumunda taraflardan birinin, yapılan anlaşmanın geçersiz kılınması için başvurduğu bir yöntem olarak kullanılır. Bu bağlamda, "fesih" ile "fesh etmek" arasında anlamca bir yakınlık bulunur, ancak "fesh etmek" kelimesi daha çok fiil olarak kullanılır.
(Takvim Foto Arşiv)
Fesh Etmek ve Eş Anlamlıları
Fesh etmek, birkaç farklı kelimeyle eş anlamlıdır. Bu kelimeler arasında yer alan bazı alternatifler, dilin kullanımında çeşitlilik yaratır. İşte "fesh etmek" kelimesi ile yakın anlamda kullanılan diğer kelimeler:
İlga etmek: Bir kararın, düzenlemenin veya anlaşmanın geçersiz kılınması.
Vazgeçmek: Bir şeyden, bir düşünceden veya bir karardan feragat etmek.
Bozmak: Bir düzenin veya anlaşmanın geçersiz hale gelmesi.
İptal Ettirmek: Yapılmış bir işlemi geçersiz kılmak.
Lağvetmek: Genellikle yasal düzenlemeler için kullanılan bir terim, iptal etme anlamına gelir.
Caymak: Verilen bir sözden geri dönmek.
Tevil Etmek: Bir karar ya da açıklamanın, ilk anlamından farklı bir biçimde anlaşılması.