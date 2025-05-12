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Feshetmek nedir? Feshetti ve feshedildi ne anlama geliyor? TDK Türkçe anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş olan "fesh" kelimesi özellikle hukuk ve günlük dilde yaygın olarak kullanılan bir terimdir. Bu kelime genellikle anlaşmaların veya sözleşmelerin bozulması anlamında karşımıza çıkar. Ancak, dilimizde "fesh" kelimesinin doğru kullanımı ve yazımı zaman zaman kafa karışıklığına neden olabiliyor. Peki fesh etmek ne demek, bu kelime nasıl doğru bir şekilde kullanılır?

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Giriş Tarihi :12 Mayıs 2025 , 09:27 Güncelleme Tarihi :12 Mayıs 2025 , 09:28
Feshetmek nedir? Feshetti ve feshedildi ne anlama geliyor? TDK Türkçe anlamı

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Fesh etmek, bir anlaşmanın ya da yapılan bir düzenlemenin bozulması, iptal edilmesi ya da geçersiz sayılması anlamına gelir. 12. yüzyıldan beri kullanılan bu kelime, özellikle hukuki bir terim olarak yaygınlık kazanmıştır. Bir mahkeme, daha önce alınmış bir kararı bozarsa bu durum "feshetmek" olarak adlandırılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Özellikle sözleşmelerde, karşılıklı bir anlaşmazlık durumunda taraflardan birinin, yapılan anlaşmanın geçersiz kılınması için başvurduğu bir yöntem olarak kullanılır. Bu bağlamda, "fesih" ile "fesh etmek" arasında anlamca bir yakınlık bulunur, ancak "fesh etmek" kelimesi daha çok fiil olarak kullanılır.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fesh Etmek ve Eş Anlamlıları

Fesh etmek, birkaç farklı kelimeyle eş anlamlıdır. Bu kelimeler arasında yer alan bazı alternatifler, dilin kullanımında çeşitlilik yaratır. İşte "fesh etmek" kelimesi ile yakın anlamda kullanılan diğer kelimeler:

İlga etmek: Bir kararın, düzenlemenin veya anlaşmanın geçersiz kılınması.

Vazgeçmek: Bir şeyden, bir düşünceden veya bir karardan feragat etmek.

Bozmak: Bir düzenin veya anlaşmanın geçersiz hale gelmesi.

İptal Ettirmek: Yapılmış bir işlemi geçersiz kılmak.

Lağvetmek: Genellikle yasal düzenlemeler için kullanılan bir terim, iptal etme anlamına gelir.

Caymak: Verilen bir sözden geri dönmek.

Tevil Etmek: Bir karar ya da açıklamanın, ilk anlamından farklı bir biçimde anlaşılması.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bu kelimeler arasındaki farklar, kullanıldıkları bağlama göre değişiklik gösterebilir. Ancak hepsi, "fesh etmek" anlamındaki temel konuyu ifade eder.

Fesh Etmek Bitişik Mi Yazılır, Ayrı Mı?

Türkçede "fesh etmek" ifadesi doğru yazımıyla "bitişik" olarak kullanılır. Birçok kişi bu kelimenin ayrı yazıldığını düşünse de, doğru kullanım "fesh etmek" şeklindedir. Bu kullanım, kelimenin anlamca birleşmiş ve kaynaşmış bir ifadenin parçası olduğu içindir.

Doğru kullanım: Fesh etmek

Yanlış kullanım: Fesh etmek (ayrı yazımı yanlış olur)

Bu yazım kuralına dikkat etmek, dilin doğru kullanımı açısından oldukça önemlidir.

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Fesh Etmek: Cümle İçinde Kullanımı

"Fesh etmek" kelimesi, günlük dilde ve özellikle resmi yazışmalarda sıkça karşımıza çıkar. İşte cümle içinde doğru kullanımı gösteren örnekler:

Eğer sözleşmeyi zamanından önce feshedersek, bin iki yüz lira tazminat öderiz.

İki taraf anlaştığı için sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

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