İBB’deki yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme! Rüşvet veren müteahhit itiraf etti: 1 milyon dolar verdim

Eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı yaptığı süre zarfında haraca bağladığı bir müteahhit daha savcılığa suç duyurusunda bulundu. 'Müşteki' olarak ifade veren Keleşoğlu Holding ve Eston Yapı şirketlerinin ortağı Fuat Keleş, İmamoğlu'nun kasası 'kafa koparan' lakaplı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in, Ekrem İmamoğlu'ndan aldığı direktifle kendisinden bir projeye ruhsat verilmesi karşılığında 1 milyon dolar rüşvet istediğini anlattı.

İmamoğlu'nun kasası 'kafa koparan Fatih' lakaplı şimdiki İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ziyaret ettiğini söyleyen mağdur müteahhit, "'Ben senin ruhsat işini çözerim' dedi ve bununla ilgili kendi ofisinde görüşme teklifinde bulundu. İlerleyen zamanda burada buluştuk. Bana, 'Ruhsat işini çözmem için bana 1 milyon dolar getirmen lazım' dedi" diyerek Fatih Keleş'in kendisinden para istediğini dile getirdi.

"1 MİLYON DOLARDAN BİR KURUŞ AŞAĞI OLMAZ" Mağdur müteahhit, "Ödemeyi, 3 seferde Fatih Keleş'in ofisinde kendisine teslim ederek yapmak zorunda kaldım. Bu şahıs, bu durumumuzu bilerek Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan aldığı direktifle '1 milyon dolardan bir kuruş bile aşağı olmaz' diyerek beni korkuttu. Şikâyetçiyim" dedi.



Öte yandan Fatih Keleş'in proyeye ruhsat verilmesi için 1 milyon dolar aldığı projenin "Denizistanbul" olduğu öğrenildi. Beylikdüzü Yakuplu'da bulunan Denizistanbul; Marina Rezidans, Sedef Konakları, Mercan Konakları, Marina Evleri ve Kalyon Evleri olarak ayrı ayrı satışa sunulan ve tamamlanan bir proje olarak göze çarpıyor. Marina Rezidans'ta 8 adet rezidans, 4 adet müstakil blok bulunuyor. Daireler 187 metrekareden 338 metrekareye kadar çıkabiliyor. 22 villadan oluşan Sedef Konakları ise 3+1, 4+1 dairelerden 4+1 ve 6+1 villa seçenekleriyle yapıldı. 193 metrekareden 347 metrekareye kadar çıkıyor.