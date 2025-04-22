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Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş insanı Adem Kameroğlu yolsuzluğun belgelerini savcılığa sundu!

Müteahhit Adem Kameroğlu, Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet çarkını ortaya çıkardı: Ekibi ve kendisi sadece villa değil 35 milyon dolarlık arsamı da aldı. İnşaatçı Adem Kameroğlu, ruhsat için Ekrem İmamoğlu'na 1 villa, kampanyacısı Necati Özkan'a da tam 4 daire verdiğini anlattı. Şimdi de arazi bombasını patlattı.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Nisan 2025
Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkı ortaya çıktı: İş insanı Adem Kameroğlu yolsuzluğun belgelerini savcılığa sundu!

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İmamoğlu ve ekibi projenin inşa edildiği arazinin 40 dönümünü zorla Beylikdüzü Belediyesi'ne devrettirdi. Bugünkü değeri tam 35 milyon dolar. (1 milyar 331 bin TL) Benzer bir açıklama da Müteahhit Muzaffer Beyaz'dan geldi. İskan için İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 3 daire vermek zorunda kaldığını söyledi.

DAİRE-VİLLA KESMEZ ARSANI DA VER
İBB soruşturmasında müteahhit Adem Kameroğlu'na ruhsat ve iskân vermek için villa ile 4 daire alan İmamoğlu ve ekibinin bunlarla yetinmeyip 35 milyon milyon değerindeki 40 dönüm arsasına da el koydukları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yolsuzluk soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kameroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adem Kameroğlu, ruhsat ve iskan için verdiği villa ve 4 dairenin devirlerine ilişkin yapılan protokolleri ve tapu belgelerini savcılığa sundu.

40 DÖNÜM ARSAYA ÇÖKTÜLER
Ayrıca Beylikdüzü Dervişoğlu Caddesi'nde Metro Home konut projesinin bulunduğu arsanın 40 bin metrekaresinin projenin ruhsat aşamasında Beylikdüzü Belediyesi'ne devredildiği belirlendi. Devrin, arsa sahibi iş adamı Adem Kameroğlu'na zorla yaptırıldığı belirlendi. Belgeleri savcılığa sunan Kameroğlu ifadesinde şunları söyledi:

"2016'da Beylikdüzü'nde yapımına başladığım Metro Home projemin ruhsatı ve iskânı karşılığında projenin yapıldığı arsamın 40 dönümünü belediyeye vermek zorunda kaldım. Bu arsanın terkleri daha önce yapılmıştı. Ancak ruhsat için başvurduğumda ruhsat vermek için bunu şart koştular. 40 dönümün şu anki değeri 35 milyon dolardır."

HASAN İMAMOĞLU'NA İSKAN KARŞILIĞINDA 3 DAİRE
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na müşteki şüpheli sıfatıyla ifade veren Müteahhit Muzaffer Beyaz, Beylikdüzü'nde ortağı olduğu West Side konut projesinin iskânını alabilmek için Ekrem İmamoğlu'nun babası Hasan İmamoğlu'na 3 daire vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Beyaz, "Sorun yaşamamak için hesabımıza göstermelik olarak para gönderdiler, sonra iade edildi" dedi.

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