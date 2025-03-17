Yine İETT yine kaza: Refüjü aşıp karşı şeride geçti! Beyoğlu'nda yol trafiğe kapatıldı

Beyoğlu Karaköy'de seyir halindeki bir İETT otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjü aştı ve karşı şeride geçti. Çelik bariyerlere çarparak durabilen otobüsün kazası sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Giriş Tarihi: 17 Mart 2025 17:46

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Beyoğlu'nda kontrolden çıkan İETT otobüsü, refüjü aşıp karşı şeride geçerek bariyerlere çarptı.

Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı. (DHA)

Alınan bilgiye göre, Karaköy'de seyir halinde olan İETT otobüsü, yağışın da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Refüjü aşıp karşı şeride geçen İETT otobüsü, çelik bariyerlere çarparak durabildi.

Beyoğlu'nda İETT otobüsü kaza yaptı, yol trafiğe kapandı. (DHA)

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

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