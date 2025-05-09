Dikkat sular kesilebilir! 9 Mayıs İstanbul su kesintisi: İSKİ ilçeleri açıkladı

İstanbul'da planlı su kesintileri İSKİ'nin resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılıyor. Kent genelinde yaşayan vatandaşlar ise "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. 9 Mayıs tarihli kesinti programına göre bugün bazı ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ sorgulama ekranı...

(Takvim foto arşiv)

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve mevcut kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANINA AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ

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