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Dikkat sular kesilebilir! 9 Mayıs İstanbul su kesintisi: İSKİ ilçeleri açıkladı

Planlı su kesintileri İSKİ tarafından düzenli olarak her gün paylaşılıyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından "Bugün sular ne zaman gelecek?" sorusu araştırılıyor. Peki 9 Mayıs İstanbul su kesintisi hangi ilçeleri kapsıyor? Bugün hangi mahallelerde sular gidecek ve ne zaman geri gelecek? İşte güncel İSKİ sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:20 Güncelleme Tarihi :09 Mayıs 2025 , 10:23
Dikkat sular kesilebilir! 9 Mayıs İstanbul su kesintisi: İSKİ ilçeleri açıkladı

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İstanbul'da planlı su kesintileri İSKİ'nin resmi internet sitesinde günlük olarak paylaşılıyor. Kent genelinde yaşayan vatandaşlar ise "Sular ne zaman gelecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. 9 Mayıs tarihli kesinti programına göre bugün bazı ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi yaşanacak. İşte İSKİ sorgulama ekranı...

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Suların ne zaman kesileceği, hangi ilçelerde kesileceği ve mevcut kesintilerin ne kadar süreceğini aşağıda yer alan linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

İSKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANINA AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN ERİŞİM SAĞLAYABİLİRSİNİZ

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