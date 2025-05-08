SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Emniyet tarih verdi: Tüm belgeleri teslim edin

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Buna göre 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

Giriş Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :08 Mayıs 2025 , 14:12
CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturması! Emniyet tarih verdi: Tüm belgeleri teslim edin

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükçekmece Belediyesinde yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

10 YILLIK BELGELERİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 1 Ocak 2015 ve 7 Mayıs 2025 arasında ilçede inşaat ruhsatı verilen tüm projelerin listesine, projeyi yapan firma ya da kişilerin kimler olduğuna, hangi projelerin iskan aldığına ve yapılan inşaatların neler olduğuna ilişkin bilgilerin Büyükçekmece Belediyesince hazırlanarak emniyete teslim edilmesi istendi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’den dijital komisyonda korsan eylem! İmamoğlu bahanesiyle masada tepindiler: Dont speak deyip Google temsilcilerini tehdit ettiler
CANLI | Google için hesap günü! Dijital Mecralar Komisyonu TBMM’de toplandı: Gündem Algoritma değişikliği!
Takas Bank
Milli Savunma Bakanlığı’ndan Pakistan-Hindistan savaşına ilk yorum! NATO tarihinde bir ilk... Tuğgeneral Eray Üngüder’e kritik görev
DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder’e suikast açıklaması: Aracında düzenek bulunmuştu
İstanbul’da Kensel Dönüşüm Zirvesi! Bakan Kurum riskli konut sayısını açıkladı
Özel İmamoğlu’na ’X’ attı! Provokatif paylaşımlardan o da muzdarip... Akıllara Silivri’de telefon itirafı geldi
Papa seçimi başladı: Dünyanın gözü Vatikan’da! İlk tur kara haber | Trump’tan seçimi etkilemek için 1 milyar dolar
Saraçhane’den sonra Beyazıt! CHP yine mütedeyyin camiaya saldırdı: Ezan ve Filistin bayrağı düşmanlığı... Osmanlı hazımsızlığı
CANLI | Hindistan-Pakistan savaşı başladı! Füzeler ateşlendi, camiler hedef alındı | Gece boyu topçu ateşi
Başkan Erdoğan’dan Külliye’de önemli kabul: Irak Başbakanı Sudani Ankara’da! Ticarette hedef 30 milyar dolar
Burak Dakak ve Buse Meral başrolde! Aile Saadeti yakında ATV’de izleyici ile buluşacak...
Sektördeki bilindik firmalar listede! Rekabet Kurumu’ndan süt pazarına büyük soruşturma
Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2. duruşma başladı! Yeni görüntüler ortaya çıktı! Dava dosyaları birleştirilecek mi?
Ali Nuhoğlu’nun karanlık bağlantıları deşifre oldu! Bir ucu BAE’ye diğer ucu Türkiye’nin en önemli bankasına uzanıyor
İzmir’de yine çöp dağları! Konak sokakları ne hale geldi
Trump duyurdu: Beyaz Saray’da dünyayı sarsacak basın toplantısı! İngiltere ile anlaşma mı imzalanacak?
Pınar Eczacıbaşı hastalığını herkesten gizlemiş! Aylardır davetlere katılmama nedeni ortaya çıktı
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü
Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi’den katillerin metrobüs görüntüleri hakkında ilk açıklama