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"TOMA'yı iterek kaldırın" dedi polise mukavemet gösterdi! CHP'nin Çağlayan provokasyonu sonrası Özgür Çelik ifadeye çekildi

CHP'nin Çağlayan provokasyonu sonrası CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. "TOMA'yı iterek kaldırın" deyip polise mukavemet gösteren CHP'li Çelik, İstanbul Adalet Sarayı'na gelip ifade verdi.

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Giriş Tarihi :11 Mart 2025 , 11:56 Güncelleme Tarihi :11 Mart 2025 , 12:45
TOMA’yı iterek kaldırın dedi polise mukavemet gösterdi! CHP’nin Çağlayan provokasyonu sonrası Özgür Çelik ifadeye çekildi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak'ta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. O esnada İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan CHP'lilerin giriştiği provokasyonlarda ortaya rezil görüntüler çıktı.

CHP'nin Çağlayan provokasyonu sonrası Özgür Çelik ifadeye çekildi


"TOMA' YI YAN YATIRIRIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisleri adeta tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait" talimatı verdi. Bahse konu CHP'li ismin de "Biz bunu yan yatırırız" dediği duyuldu.

CHP'liler Çağlayan'da provokasyona soyundu (Takvim.com.tr)CHP'liler Çağlayan'da provokasyona soyundu (Takvim.com.tr)


Gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı.

CHP'liler Çağlayan'da provokasyona soyundu (Takvim.com.tr)CHP'liler Çağlayan'da provokasyona soyundu (Takvim.com.tr)

ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇEKİLDİ

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Polise mukavemet' soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.

Çelik Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.

Polise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMAyı itekleyerek kaldırma görevi vermiştiPolise mukavemetin hesabını verecek! CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e soruşturma | TOMAyı itekleyerek kaldırma görevi vermişti