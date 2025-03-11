"TOMA'yı iterek kaldırın" dedi polise mukavemet gösterdi! CHP'nin Çağlayan provokasyonu sonrası Özgür Çelik ifadeye çekildi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak'ta ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi'ne geldi. O esnada İmamoğlu için Çağlayan Adliyesi önünde toplanan CHP'lilerin giriştiği provokasyonlarda ortaya rezil görüntüler çıktı.
"TOMA' YI YAN YATIRIRIZ"
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, polisleri adeta tehdit edercesine CHP'li bir yetkiliye, "Kenan Bey bu TOMA'yı buradan ister müzakere yoluyla ister itekleyerek kaldırma görevi sana ait" talimatı verdi. Bahse konu CHP'li ismin de "Biz bunu yan yatırırız" dediği duyuldu.
CHP'liler Çağlayan'da provokasyona soyundu (Takvim.com.tr)
Gelişme üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 31 Ocak'ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne ifade vermeye geldiği sırada adliye önünde polise mukavemet eden bazı kişiler hakkında soruşturma başlattı.
CHP'liler Çağlayan'da provokasyona soyundu (Takvim.com.tr)
ÖZGÜR ÇELİK İFADEYE ÇEKİLDİ
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'Polise mukavemet' soruşturma kapsamında ifadeye çağırıldı.
Çelik Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ifade vermeye geldi.