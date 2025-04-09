Başkan Erdoğan’dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesi

Bu trajik olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve Minguzzi'nin ailesi, yaşadıkları acıyı paylaşmak ve adalet taleplerini iletmek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Ahmet Matia Minguzzi'ye saldırı anı (Takvim Foto Arşiv)

TATİLİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK

Erdoğan'ın isteğine göre, yasal çalışmalar bayram tatilinin hemen ardından hızlandırılacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Minguzzi'nin 15 yaşında 2 çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Minguzzi'nin sosyal sorumluluk duygusunun çok yüksek olduğunu ifade eden Durgut, "Ahmet, annesinin deyimiyle, 'üstat bir ruh ve dünyaya bir misyonla geldi' diyor annesi. O misyon da yasal bir değişime öncü olacak diye düşünüyoruz. Ahmet bir öncü olacak inşallah." diye konuştu.

Durgut, Başkan Erdoğan'ın, Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile bir araya geldiğini, görüşmeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak ve kendisinin katıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bu meseleyi duyduğu andan itibaren çok ehemmiyetle takip etti. Çok üzüldü, ailenin acısını paylaştı. Tabii o görüşmeye Sayın Adalet Bakanımız da iştirak etti. Hatta Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak da konuyu ilk başından beri büyük hassasiyetle takip ediyor. Üzüntü paylaşımından sonra aile özellikle taleplerini dile getirdi. Bizim 18 yaş altı çocuk suçlular için tabirimiz, 'suça sürüklenen çocuklar' ve onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin bu hadisede olduğu gibi tıkandığını yaşamış olduk. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Suça sürüklenme noktasında farklı bakanlıklarla koordinasyon içinde önleyici tedbirler alırken bir taraftan da infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdi. Bu konuda çalışıyoruz ve bu da inşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak."