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Başkan Erdoğan'dan Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesi

İstanbul'da 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesinin ardından Başkan Erdoğan'dan reşit olmayan suçlular için ceza sisteminde düzenleme talimatı geldi.

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Giriş Tarihi :09 Nisan 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :09 Nisan 2025 , 14:23
Başkan Erdoğan’dan Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümünün ardından talimat! Çocuk suçlular için ceza düzenlemesi

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İstanbul'da 15 yaşındaki bir gencin öldürüldüğü cinayet, adalet sisteminde önemli bir değişiklik için adım atılmasına neden oldu.

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak 2025'te kaykay malzemesi almak için gittiği Kadıköy'deki Hasanpaşa Mahallesi'nde iki reşit olmayan çocuk tarafından bıçaklandıktan sonra hayatını kaybetti.

Bu trajik olay, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve Minguzzi'nin ailesi, yaşadıkları acıyı paylaşmak ve adalet taleplerini iletmek üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Acılı anne Yasemin Minguzzi ile Başkan Erdoğan Beştepe'de görüştü (AA)Acılı anne Yasemin Minguzzi ile Başkan Erdoğan Beştepe'de görüştü (AA)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GENÇ SUÇLULAR İÇİN TALİMAT
Başkan Erdoğan, suça sürüklenen çocuklar için mevcut infaz sistemindeki tıkanıklıkların giderilmesi ve kamu vicdanını rahatlatacak yeni bir yasal düzenleme yapılması talimatı verdi.

Bu düzenlemenin, Türkiye'nin sosyolojik dinamiklerine uygun şekilde hazırlanacağı ve adaleti tesis ederken ıslahı da hedefleyeceği belirtildi.

Ahmet Matia Minguzzi'ye saldırı anı (Takvim Foto Arşiv)Ahmet Matia Minguzzi'ye saldırı anı (Takvim Foto Arşiv)

TATİLİN ARDINDAN ÇALIŞMALAR BAŞLAYACAK
Erdoğan'ın isteğine göre, yasal çalışmalar bayram tatilinin hemen ardından hızlandırılacak.

AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Minguzzi'nin 15 yaşında 2 çocuk tarafından bıçaklanarak öldürülmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti.

Minguzzi'nin sosyal sorumluluk duygusunun çok yüksek olduğunu ifade eden Durgut, "Ahmet, annesinin deyimiyle, 'üstat bir ruh ve dünyaya bir misyonla geldi' diyor annesi. O misyon da yasal bir değişime öncü olacak diye düşünüyoruz. Ahmet bir öncü olacak inşallah." diye konuştu.

Durgut, Başkan Erdoğan'ın, Mattia Ahmet'in annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ve babası Andrea Minguzzi ile bir araya geldiğini, görüşmeye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak ve kendisinin katıldığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bu meseleyi duyduğu andan itibaren çok ehemmiyetle takip etti. Çok üzüldü, ailenin acısını paylaştı. Tabii o görüşmeye Sayın Adalet Bakanımız da iştirak etti. Hatta Cumhurbaşkanımızın kızı Esra Albayrak da konuyu ilk başından beri büyük hassasiyetle takip ediyor. Üzüntü paylaşımından sonra aile özellikle taleplerini dile getirdi. Bizim 18 yaş altı çocuk suçlular için tabirimiz, 'suça sürüklenen çocuklar' ve onlarla ilgili infaz sistemi biraz daha farklı işliyor. Fakat bu şekilde kamu vicdanını çok yaralayan ve hunharca işlenmiş cinayetler için bazen infaz sisteminin bu hadisede olduğu gibi tıkandığını yaşamış olduk. Bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Suça sürüklenme noktasında farklı bakanlıklarla koordinasyon içinde önleyici tedbirler alırken bir taraftan da infaz sisteminde tıkanan noktaları yasal bir revizyonla düzenleme talimatı verdi. Bu konuda çalışıyoruz ve bu da inşallah Ahmet'in öncü olduğu hayırlı bir değişim olacak."

Ahmet Mattia Minguzzi ve babası (Takvim Foto Arşiv)Ahmet Mattia Minguzzi ve babası (Takvim Foto Arşiv)

Durgut, yeni düzenlemenin detaylarına ilişkin soru üzerine, "Detayları kendi ülkemizin dinamiklerine göre çalışacağız." ifadesini kullandı.

Suça sürüklenen çocuklara verilen cezalara yönelik dünya örneklerini incelediğini bildiren Durgut, şöyle konuştu:

"Mesela ABD'de, Güney Afrika'da, Fransa'da, İngiltere'de bu çocuk suçlularla ilgili suçun mahiyetine göre bir cinsel saldırı varsa ya da hiçbir sebep yokken çok gaddarca bir cinayet işlenmişse böyle durumlar için müebbedi de öngören cezalar olabiliyor. Ama biz ülkemizde nasıl uygularız, nasıl bir adaptasyon yapacağız, o tabii uzmanların uzunca çalışmasını gerektiriyor hem de bizim sosyolojik dinamiklerimize uygun bir çalışma olması gerekiyor. Ama kamu vicdanını rahatlatacak, adaleti tesis edecek ve ıslah etmeye de hizmet edecek bir düzenleme olacaktır."

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Suça sürüklenen çocuklara ilişkin önleyici tedbirlerin de gündemde olduğunu anlatan Durgut, Aile ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Milli Eğitim Bakanlıklarının bu konuda ortak çalışmaları olduğunu vurguladı. Suça iten bazı risk faktörleri olduğunu belirten Durgut, "Kente uyum sağlayamama, ailede suç hikayesi, parçalanmış aile, sosyoekonomik dezavantajlı olma gibi ya da eğitimsel başka risk faktörleri var. Bu risk faktörlerini barındıran bir aileye ya da çocuğa yönelik erken tedbirler almak ve devletin bütün mekanizmalarının koordinasyon içinde çalıştığı tedbirlerle bu işin önüne geçmek tabii ki görevimiz ve bununla ilgili çalışmalar da var zaten." diye konuştu.

AK Parti'li Durgut, "suça sürüklenmiş çocukların ailelerine ilişkin olarak bir cezai yaptırımın gündemde" olup olmadığının sorulması üzerine, kamuoyunun böyle bir talebi olduğunu aktardı. Hukukta, "suçunun şahsiliği" ilkesi olduğunu söyleyen Durgut, "Ama ne yazık ki bazen suça sürüklenen çocuklar bir sektör haline de gelebiliyor, çeteler ya da mafyalar tarafından suistimal edilebiliyorlar. Dolayısıyla buna yönelik de bir çalışma yapılmasını ben makul karşılıyorum ama tabii ki hukuk normlarına uygun bir şekilde yapılmalı." dedi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"ANNENİN YALNIZ KALMAK İSTEMEDİĞİNE DAİR ÇAĞRISI OLDU"

Başkan Erdoğan'ın aileye 1,5 saat ayırdığını ve dikkatle dinlediğini belirten Durgut, "Çıktığımızda Ahmet Mattia'nın annesi hem Cumhurbaşkanımızın hem kızının onu anladığını hissettiğini söyledi. Duygusal, samimi bir toplantıydı." ifadelerini kullandı.

Durgut, Başkan Erdoğan'ın bu konudaki yasal çalışmaların hemen bayram tatilinin akabinde yapılması konusunda direktif verdiğini de söyledi.

Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 2 çocuk şüphelinin yargılandığı davayı takip edeceklerini söyleyen Durgut, "İlk duruşması 10 Nisan'da Anadolu Adliyesi'nde saat 10.00'da. Annenin orada yalnız kalmak istemediğine dair çağrısı oldu. Bütün öğretmenlere, doktorlara, annelere seslenerek 'beni yalnız bırakmayın' dedi. Ben de o gün orada olmayı planlıyorum. Önemli bir gün olacak." diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzinin ailesini kabul etti! Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğizBaşkan Recep Tayyip Erdoğan Mattia Ahmet Minguzzinin ailesini kabul etti! Sürecin yakından takipçisi olmaya devam edeceğiz

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