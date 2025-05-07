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Hindistan-Pakistan neden savaşıyor? Keşmir nerede, kime ait?

Hindistan ile Pakistan arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik, çatışmaya dönüştü. Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırısıyla bazı bölgeleri hedef aldığını duyurdu. Gelişmelerin ardından Hindistan ve Pakistan neden savaşıyor? Keşmir nerede, kime ait? soruları araştırılıyor. İşte tüm merak edilenler...

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:17 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:21
Hindistan-Pakistan neden savaşıyor? Keşmir nerede, kime ait?

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Hindistan ile Pakistan arasındaki uzun süredir devam eden gerginlik, çatışmaya dönüştü. Pakistan Ordu Sözcüsü, Hindistan'ın füze saldırısıyla bazı bölgeleri hedef aldığını duyurdu.

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Hindistan ve Pakistan neden savaşıyor?

Asya'da uzun yıllardır devam eden Keşmir sorunu çatışmaya döndü. Hindistan Pakistan topraklarına füze saldırısı başlattı. Saldırıda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

Hindistan-Pakistan savaşı başladı!

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Keşmir nerede, kime ait?

Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin sınırlarının kesiştiği noktada yer alan dağlık bir bölgedir. Himalayalar'ın batı ucunun güneyinde bulunan bu vadi, adını dünyaca ünlü "Kaşmir" kumaşına da vermiştir.

Bölge, İngiliz sömürge yönetiminin sona erdiği 1947 yılında, halkının çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen, yöneticisinin Hindistan'a katılmayı tercih etmesiyle hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın hak iddia ettiği bir yer haline geldi.

Hindistan ve Pakistan'ın askeri gücü karşılaştırması

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Bunun sonucunda Keşmir ikiye bölündü: güneydeki Srinagar merkezli kısım Hindistan'a bağlı Cammu ve Keşmir eyaleti olurken, kuzey kısmı Pakistan'ın kontrolüne geçti ve burada "Azad Keşmir" (Özgür Keşmir) olarak adlandırılan yönetim kuruldu.

1960 yılında ise bölgenin doğusundaki Aksai Chin, Çin tarafından işgal edilerek bugüne dek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kontrolünde kaldı. Bu çok uluslu çekişme, Keşmir'i günümüzde de çözülememiş bir sınır anlaşmazlığı ve jeopolitik gerginlik odağı haline getirmektedir.

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(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

Keşmir neden önemli?

Keşmir'in stratejik önemi, hem coğrafi hem de doğal kaynak konumuyla ilişkilendirilir. Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alır; bu üç ülke de bölgenin tamamı veya bir kısmı üzerinde hak iddia eder.

Keşmir, Indus Nehir Sistemi'nin kaynağında konumlanır. Bu sistem, Pakistan'ın tarımına ve içme suyuna hayat verir. Hindistan-Pakistan-Çin sınırlarının kesişim noktası olması nedeniyle Keşmir, aynı zamanda potansiyel bir nükleer çatışma riski taşır.

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