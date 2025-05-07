Hindistan-Pakistan neden savaşıyor? Keşmir nerede, kime ait?

1960 yılında ise bölgenin doğusundaki Aksai Chin, Çin tarafından işgal edilerek bugüne dek Çin Halk Cumhuriyeti'nin kontrolünde kaldı. Bu çok uluslu çekişme, Keşmir'i günümüzde de çözülememiş bir sınır anlaşmazlığı ve jeopolitik gerginlik odağı haline getirmektedir.

Bunun sonucunda Keşmir ikiye bölündü: güneydeki Srinagar merkezli kısım Hindistan 'a bağlı Cammu ve Keşmir eyaleti olurken, kuzey kısmı Pakistan 'ın kontrolüne geçti ve burada "Azad Keşmir" (Özgür Keşmir) olarak adlandırılan yönetim kuruldu.

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Keşmir neden önemli?

Keşmir'in stratejik önemi, hem coğrafi hem de doğal kaynak konumuyla ilişkilendirilir. Keşmir, Hindistan, Pakistan ve Çin arasında yer alır; bu üç ülke de bölgenin tamamı veya bir kısmı üzerinde hak iddia eder.

Keşmir, Indus Nehir Sistemi'nin kaynağında konumlanır. Bu sistem, Pakistan'ın tarımına ve içme suyuna hayat verir. Hindistan-Pakistan-Çin sınırlarının kesişim noktası olması nedeniyle Keşmir, aynı zamanda potansiyel bir nükleer çatışma riski taşır.