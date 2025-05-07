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CHP'li İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu

CHP İBB'ye yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu. Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.

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Giriş Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :07 Mayıs 2025 , 11:32
CHP’li İBB’ye yolsuzluk soruşturmasında Murat Gülibrahimoğlu’nun mal varlığına el konuldu

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

İBB (AA)İBB (AA)

GELİRİ BİRİNCİ VE İKİNCİ DERECE YAKINLARININ HESAPLARINDA BULUNDURUYOR
Soruşturma kapsamında şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun suçtan elde ettiği geliri, kendi hesapları ile birinci ve ikinci derece yakınlarının hesaplarında bulundurduğu tespit edildi.

Şüphelinin malvarlığını devretmek veya satmak, banka hesaplarındaki ve bankaların bünyesinde bulunan kişisel kasalardaki para, altın gibi değerli eşyalarının kaçırılmasını önlemek amacıyla Gülibrahimoğlu'nun şirketi Güney Cebeci Madencilik Sanayi Ticaret AŞ'ye, mal varlığına, kripto varlıklarına, ve banka hesaplarına el konulmasına karar verildiği öğrenildi.

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