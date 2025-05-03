2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken, dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları yine gündem oldu. Son olarak Yiğit Poyraz'ın adaya veda ettiği programda yeni gelişmeler yaşandı. İşte eleme adayı ve ödülü kazanan takım...

(Survivor) Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı? All Star ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık için parkura çıktı. Kıran kırana geçen mücadele eşitlikle sonuçlanınca, takımların en iyi yarışmacıları karşı karşıya geldi. Nefes kesen finalde Gönüllüler takımı 3-1'lik skorla galip gelerek dokunulmazlığın sahibi oldu. Eleme Potasına Kimler Girdi? Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında eleme potasına yeni bir isim daha eklendi. Yağmur, Meryem ve Aycan'dan sonra dördüncü aday Sema oldu. Böylece eleme düellosunda Sema ile Yağmur, Aycan ile Meryem karşı karşıya gelecek.