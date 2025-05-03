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2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2025’te heyecan sürüyor. Peki gönüllüler ve All Star takımları arasında geçen dokunulmazlık oyununda kazanan kim oldu? Survivor eleme potasına kimler girdi ve adaya veda eden isim kim? İşte Survivor All Star 2 Mayıs bölümünde yaşanan gelişmeler...

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Giriş Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:42 Güncelleme Tarihi :03 Mayıs 2025 , 09:42
2 Mayıs Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

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Survivor All Star'da kıyasıya mücadele devam ederken, dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları yine gündem oldu. Son olarak Yiğit Poyraz'ın adaya veda ettiği programda yeni gelişmeler yaşandı. İşte eleme adayı ve ödülü kazanan takım...

(Survivor)(Survivor)

Dokunulmazlık Oyununu Kim Kazandı?

All Star ve Gönüllüler takımı, dokunulmazlık için parkura çıktı. Kıran kırana geçen mücadele eşitlikle sonuçlanınca, takımların en iyi yarışmacıları karşı karşıya geldi. Nefes kesen finalde Gönüllüler takımı 3-1'lik skorla galip gelerek dokunulmazlığın sahibi oldu.

Eleme Potasına Kimler Girdi?

Dokunulmazlığı kaybeden All Star takımında eleme potasına yeni bir isim daha eklendi. Yağmur, Meryem ve Aycan'dan sonra dördüncü aday Sema oldu. Böylece eleme düellosunda Sema ile Yağmur, Aycan ile Meryem karşı karşıya gelecek.

(Survivor)(Survivor)

Survivor'dan Son Elenen İsim Kimdi?

Survivor'da bu haftanın en çok konuşulan olayı, güçlü yarışmacılardan Poyraz'ın elenmesi oldu. Eleme düellosunda Yusuf, Batuhan, Volkan ve Poyraz karşılaştı. Finalde Poyraz ve Volkan kalırken, düellonun kazananı Volkan oldu ve Poyraz adaya veda etti.